В Казахстане весенние каникулы у школьников без учета праздников и выходных составят всего 2 дня

Подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул

Рассказать друзьям

Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".





Согласно приказу сроком завершения 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования определено 31 мая 2023 года.





Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года; государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 5 июня по 19 июня 2023 года.





Утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:





для обучающихся 9-х (10-х) классов:





1) письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;





2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;





3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2023 года;





4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 13 июня 2023 года;





для обучающихся 11-х (12-х) классов:





1) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 5 июня 2023 года;





2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 8 июня 2023 года;





3) устный экзамен по истории Казахстана - 12 июня 2023 года;





4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 15 июня 2023 года;





5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 19 июня 2023 года.





Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта. Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.





Категорически против нарушения прав ребенка на отдых в части увеличения длительности учебного процесса без проведения исследований министерством здравоохранения";





Я против продления учебного года до 31 мая. Учебный год должен проходить как и раньше с 1 сентября до 25 мая. И уменьшения каникул. Чем меньше дети отдыхают, тем хуже обучаемость. Проблема не в сроках обучения, а в его качестве. Не продумана программа, неграмотно распределена нагрузка";





Против данного НПА. Оставить последний звонок 25 мая. Климатические условия должны быть учтены. В классах уже 25 мая невозможно сидеть. Верните нормальное советское образование. Верните адекватность в школах. Не нужны нам западные устои!" - высказались родители школьников.





Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. Родители школьников выступили против



