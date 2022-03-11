Казахстанские студенты будут получать стипендии напрямую

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Планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться напрямую студентам на карты без перечисления в вузы, как это происходило все эти годы. Кроме того, как мы и обещали, финансирование грантов также будет осуществляться в форме ваучеров для последующего их перечисления в вузы самими студентами", - сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в фейсбуке.
Также устанавливается пятилетний срок для вновь получаемых лицензий по уровню высшего образования. Ранее они были бессрочными.
То есть если вуз получил лицензию в 1992 году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изменений и новых условий. И никакие новые требования со стороны государства не предъявлялись", - пояснил министр.
Кроме того, вводится ответственность закрываемых вузов по переводу студентов в другие учебные заведения с последующей передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствующий государственный архив.
Колледжам предоставляется академическая свобода. Несколько лет назад мы провели эту реформу по уровню высшего образования. Теперь и образовательные программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и программам, за исключением цикла дисциплин ООД", - рассказал глава МОН.
Также меняются сроки обязательного прохождения курсов повышения квалификации педагогов. Сейчас это один раз в пять лет, предлагается не реже одного раза в три года.
Министр отметил, что законопроект был принят во втором чтении на пленарном заседании мажилиса парламента.