Система Orphus

Казахстанские студенты будут получать стипендии напрямую

10.03.2022, 10:40 3326
Казахстанские студенты будут получать стипендии напрямую
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проинформировал о некоторых нормах в системе образования, предусмотренных новым законопроектом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться напрямую студентам на карты без перечисления в вузы, как это происходило все эти годы. Кроме того, как мы и обещали, финансирование грантов также будет осуществляться в форме ваучеров для последующего их перечисления в вузы самими студентами", - сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в фейсбуке.

 
Также устанавливается пятилетний срок для вновь получаемых лицензий по уровню высшего образования. Ранее они были бессрочными. 
 

То есть если вуз получил лицензию в 1992 году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изменений и новых условий. И никакие новые требования со стороны государства не предъявлялись", - пояснил министр.

 
Кроме того, вводится ответственность закрываемых вузов по переводу студентов в другие учебные заведения с последующей передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствующий государственный архив.
 

Колледжам предоставляется академическая свобода. Несколько лет назад мы провели эту реформу по уровню высшего образования. Теперь и образовательные программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и программам, за исключением цикла дисциплин ООД", - рассказал глава МОН.

 
Также меняются сроки обязательного прохождения курсов повышения квалификации педагогов. Сейчас это один раз в пять лет, предлагается не реже одного раза в три года. 
 
Министр отметил, что законопроект был принят во втором чтении на пленарном заседании мажилиса парламента.
 

новости по теме

До 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак"

03.03.2022, 12:13 18801
До 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак"
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" в 2022 году увеличится с нынешних 36% до 60% от общего количества выделяемых грантов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 баллов. Также будет обеспечена возможность прохождения годичной языковой подготовки", - проинформировали в пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Отмечается, что данные меры расширят возможности обучения по техническим специальностям.
 

Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования программы "Болашак" по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение льготной категории "инженерно-технические работники". При этом поступающие смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии", - сообщил президент АО "Центр международных программ" МОН РК Ануар Жангозин.

 
Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности. К примеру, планируется снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов, срок обязательного проживания в сельской местности с трех до двух лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки. Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов районного значения.
 
Вместе с тем проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.
 
Кроме того, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших обучение, и постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих мировых компаниях Fortune-500.
 
Будет проведена работа по упрощению, достижению полной автоматизации и прозрачности всех процессов. Для обеспечения академической честности конкурсный отбор на присуждение стипендии будет сопровождаться усовершенствованной системой прокторинга. Онлайн-формат и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов сделают систему отбора еще более прозрачной, доступной, удобной и мобильной.

Ранее государственный секретарь Ерлан Карин сообщил, что технические специальности в РК станут приоритетными. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений.
 

Стали известны результаты январского ЕНТ

24.02.2022, 17:21 38301
Стали известны результаты январского ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ. Это почти на 20% выше показателей прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается среднего балла, то данный показатель увеличился на 7% и составил почти 68 баллов. Максимальный балл составил 135", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Всего в январском Едином национальном тестировании приняли участие около 102 тысяч человек. Из них 78,3% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,5% - на русском, 0,16% - на английском языке.
 
В январском ЕНТ также приняли участие 99 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 33 абитуриента с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. В этом году им впервые для выполнения тестирования дали, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут. Также специально для них были разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.
 
В министерстве также отметили, что уже второй год тестирование проводится в электронном формате, благодаря чему результаты ЕНТ улучшились. 
 

Также электронный формат позволил обеспечить прозрачность проведения тестирования. Благодаря установленным камерам существенно уменьшилось и количество фактов нарушения правил во время сдачи тестирования. Радует, что выпускники в большинстве рассчитывают на себя и свои знания", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 90 абитуриентов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
 
Изменилась и система контроля. Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц. 
 
Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты аннулированы.
 

Приоритетными станут технические специальности - Карин

24.02.2022, 16:32 38871
Приоритетными станут технические специальности - Карин
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Государственный секретарь Ерлан Карин провел заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приоритетными станут технические специальности. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений", - сообщает Акорда

 
На заседании были утверждены категории работников для прохождения стажировок на 2022 год. Это инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, ученые, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.
 
По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации программы "Болашак".
 

Казахстанские организации высшего и послевузовского образования откроют филиалы в России

23.02.2022, 10:10 44466
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление о подписании соглашения с Россией о создании филиалов казахстанских вузов в РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY

В интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования, для подготовки кадров технического направления принято постановление о подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан.
 
Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств сторон, рассказали в пресс-службе правительства РК.
 
В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. 
 
Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств - сторон.
 

Три казахстанских вуза закрыли по решению суда

18.02.2022, 18:52 62351
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последние годы эти вузы занимали стабильно низкие позиции в рейтинге образовательных программ, проводимом НПП "Атамекен" по заказу МОН. Большинство образовательных программ этих вузов не соответствовали требованиям работодателей и не пользовались спросом среди обучающихся, сообщает пресс-служба МОН РК.
 

К примеру, Центрально-Азиатский университет в 2019 году участвовал в рейтинге по 36 образовательным программам, в 2020 году - по 37, в 2021 году - по 11. То есть по большинству программ не ранжировался из-за малого количества выпускников. Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков. Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска. В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность", - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 
Аналогичная ситуация и в университете "Астана", и в Актауском гуманитарно-техническом университете. 70-75% образовательных программ этих вузов не соответствуют требованиям качества и запросам работодателей.
 

В то же время, сейчас идут судебные процессы по результатам проверок и с другими вузами. Так, подготовка кадров по педагогическим и техническим направлениям не в полной мере отвечает требованиям работодателей у Университета дружбы народов имени академика Куатбекова. Важно улучшить качество подготовки кадров. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом, качественные знания", - добавила Гулзат Кобенова.

 
Между тем, анализ оценки работодателями качества образовательных программ вузов за последние 3 года показывает, что, в целом, наблюдается рост удовлетворенности работодателей. Уже 85% образовательных программ вузов согласованы с работодателями, к учебному процессу с начала учебного года массово привлекаются специалисты-практики благодаря принятым поправкам.
 

Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ

18.02.2022, 09:53 64876
Абитуриентам при поступлении на IT-специальности заменят профильный предмет на ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - При поступлении на IT-направления абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В министерство образования и науки поступает большое количество обращений о включении предмета "Информатика" в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям. В связи с этим министерством был проведен анализ и принято решение, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии" и "Информационная безопасность", на ЕНТ будут сдавать комбинацию "Математика+Информатика" вместо "Математика+Физика", - проинформировали в МОН.

 
В нынешнем 2021-2022 учебном году профильным предметом остается "Физика", при этом в качестве пилота по выбору абитуриентов будет дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика+Информатика" для поступления на эти направления подготовки (во время мартовского ЕНТ) в текущем году.

 

Самопознание переведут в разряд факультативных предметов

17.02.2022, 15:17 69256
Самопознание переведут в разряд факультативных предметов
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Предмет "Самопознание" переведут из обязательного для изучения в школе в разряд факультативных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года. То есть с сентября планируется сделать "Самопознание" предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 

 
Данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников.

 

Казахстанские школьники смогут принять участие в международном конкурсе

16.02.2022, 18:27 74336
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Томский сельскохозяйственный институт с 8 февраля по 18 марта 2022 года проводит международный конкурс эссе "АгроПрофессии глазами школьников" среди учащихся 8-11 классов школ, лицеев и гимназий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цель конкурса - популяризация сельскохозяйственных направлений деятельности с дальнейшей ориентацией на получение специальностей агропромышленного комплекса и повышение престижа профессий "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог", - сообщают организаторы. 

 
Задачи конкурса: 
 
  • мотивировать школьников к выбору биологии, химии, физики в качестве профильных предметов ЕГЭ;
  • активизировать творческую активность и информационно-коммуникативную деятельность школьников;
  • содействовать распространению информации о профессиях "Агроинженер", "Ветеринар", "Агроном", "Зоотехник", "Технолог";
  • повысить уровень осведомленности учащихся об использовании знаний в области агропромышленного комплекса путем подготовки эссе по номинациям "Ветеринария", "Агрономия", "Агроинженерия", "Зоотехния", "Технология" (далее - Номинации Конкурса);
  • способствовать формированию осознанного выбора учащимися профессии.
 
Порядок и сроки проведения:
 
Конкурс проводится в три этапа:
 
I этап - с 8 февраля по 1 марта 2022 года включительно участники должны предоставить конкурсные работы; 
 
II этап (полуфинал) - 11 марта будут объявлены лауреаты конкурса и участники финала по каждой номинации; 
 
III этап (финал) - 18 марта 2022 года состоится выступление финалистов и определение победителей конкурса по итогам онлайн-конференции.
 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года подать конкурсные материалы в соответствии с положением о порядке проведения конкурса, заполненную анкету участника и согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected] с указанием темы письма "АгроПрофессии глазами школьников".
 
Результаты конкурса будут размещены на информационных порталах организаторов.
 
Организаторы: 
 
  • Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный аграрный университет" (далее - ТСХИ);
  • Департамент науки и высшего образования Томской области;
  • Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
  • Департамент ветеринарии Томской области. 

Для уточнения информации обращаться: 
 
Колмакова Евгения Борисовна (3822) 51-69-08, e-mail: [email protected]

Косицына Анастасия Николаевна (3822) 511340, e-mail: [email protected]
 
Ранее сообщалось, что два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам. 
 
Российские вузы включены в список программы "Болашак". 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов