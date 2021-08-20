Казахстанские вузы будут получать отдельную лицензию для дистанционного обучения

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Специальную лицензию для дистанционного обучения должны будут получать казахстанские вузы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил на традиционной августовской конференции педагогов министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

При этом глава ведомства признал, что дистанционный формат обучения не смог заменить традиционный формат.

В этом году мы приняли решение начать учебный год в традиционном формате. Где-то будет blеnded-формат, когда большие поточные лекции будут проводиться и онлайн, лабораторные и практические занятия офлайн. Этот формат в следующем году у нас будет. Вместе с тем хочу предостеречь ректоров от увлечения дистанционным обучением", - сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что министерство поддерживает онлайн-формат, но только если у вуза имеется база, технологии, информационные системы, подготовленные педагоги и контент. Если качество дистанционного образования не будет соответствовать высоким требованиям, такие факты будут пресекаться, заявил министр.

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