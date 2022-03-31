Летние школы вновь откроются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане вновь будут работать летние школы, об этом после заседания мажилиса рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аймагамбетов объяснил, что имеется государственный общеобязательный стандарт, одинаковый для всех организаций независимо от формы собственности. ГОСО определяет начало и завершение учебного года. В Казахстане учебный год заканчивается 25 мая, соответствующий приказ, со слов Аймагамбетова, уже подписан.

При этом глава МОН напомнил, что из-за трагических событий в январе и пандемии "мы не могли определенное время обучаться по объективным обстоятельствам", из-за чего "у нас были очень большие и серьезные потери в знаниях".

Министр напомнил, что в прошлом году уже имелся опыт работы летних школ.

Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями", - пояснил он.