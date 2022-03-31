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Летние школы вновь откроются в Казахстане

30.03.2022, 12:16 3981
Летние школы вновь откроются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане вновь будут работать летние школы, об этом после заседания мажилиса рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аймагамбетов объяснил, что имеется государственный общеобязательный стандарт, одинаковый для всех организаций независимо от формы собственности. ГОСО определяет начало и завершение учебного года. В Казахстане учебный год заканчивается 25 мая, соответствующий приказ, со слов Аймагамбетова, уже подписан.
 
При этом глава МОН напомнил, что из-за трагических событий в январе и пандемии "мы не могли определенное время обучаться по объективным обстоятельствам", из-за чего "у нас были очень большие и серьезные потери в знаниях".
 
Министр напомнил, что в прошлом году уже имелся опыт работы летних школ.
 

Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями", - пояснил он.

 

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С 1 апреля стартует прием заявок на поступление в первый класс

29.03.2022, 20:38 6341
С 1 апреля стартует прием заявок на поступление в первый класс
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявок на поступление в первый класс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила председатель комитета, заявки можно подавать через веб-портал электронного правительства Еgov.kz. 
 
По ее словам, от родителя ребенка либо законного представителя требуется заявление в произвольной форме, справки из поликлиники формы 026/у-3 (паспорт здоровья) и 063/у (карта профилактических прививок), копия свидетельства о рождении и две фотографии 3х4.
 

Больше никаких документов не нужно. Иногда звонят и говорят: у меня требуют справку с КСК или с работы… Этих справок не нужно. Только 4 документа, которые необходимо будет сдать для приема в школу", - сказала Гульмира Каримова. 

 
По ее словам, прогноз на 2022-2023 учебный год показывает, что увеличивается число учащихся. 
 

Около 420 тысяч обучающихся мы планируем принять в первые классы", - отметила спикер.

 
В первый класс поступают дети с 6 лет. Также заявки могут подавать родители детей, которым 6 лет исполнится до конца 2022 года.
 
Прием документов для зачисления в первый класс продлится с 1 апреля по 1 августа.
 

Тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане

28.03.2022, 10:24 11076
Тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Министерство образования и науки Республики Казахстан приняло решение на основе результатов единого национального тестирования в разрезе каждой школы, региона и даже предмета делать анализ и использовать его для оценки эффективности деятельности школ, курсов повышения квалификации, программ. Об этом рассказал глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Переход на электронный формат позволяет нам теперь делать тематический анализ итогов тестирования. И это новшество мы внедрили в пилотном режиме уже во время мартовского ЕНТ", - написал министр на своей странице в Facebook

 
Он пояснил, что теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие не в полной мере. Такой же анализ будет проводиться как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом. 
 
Данное решение, по мнению Аймагамбетова, позволит тестируемым увидеть, на какие темы надо обратить внимание, какие темы нужно подтянуть. 
 

То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников. В масштабе школы, к примеру, мы можем наблюдать, что у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ позволит погрузиться и выявить причины. Или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема", - рассказал он.

 
В зависимости от анализа будут приниматься решения по доработке учебных программ, точечному повышению квалификации учителей, изменению программ повышения квалификации, программ подготовки педагогов.
 

По итогам летнего ЕНТ каждая школа, регион, учитель и выпускник получит такой анализ. И, самое главное, на основе анализа будут приниматься необходимые меры для решения имеющихся проблем", - добавил министр.

 

В школах и вузах Казахстана отменили масочный режим

25.03.2022, 20:42 18161
В школах и вузах Казахстана отменили масочный режим
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования: к соблюдению кабинетной системы обучения; к обязательному соблюдению масочного режима", - говорится в документе.

 
Отмечается, что соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
 
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
Ранее сообщалось об отмене масочного режима в помещениях. 
 

Акимату Алматы предоставят дополнительные полномочия в сфере образования

24.03.2022, 10:03 22731
Акимату Алматы предоставят дополнительные полномочия в сфере образования
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Министерством образования и науки Республики Казахстан принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы. Об этом рассказал глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматы хорошо организована работа по развитию дополнительного образования… В целом следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами. Поэтому, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал мегаполиса, министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы", - рассказал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
Он пояснил, что в нормативных актах МОН будут предусмотрены особые условия и компетенции. 
 

Кроме того, организации образования города будут нашими главными инновационными площадками. Со своей стороны руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы", - отметил министр. 

 
Аймагамбетов также рассказал о планах по модернизации объектов дополнительного образования города. Так, помимо полной модернизации действующего Дворца школьников, будут введены в эксплуатацию два современных центра инновационного творчества. 
 
Кроме того, на следующий год запланировано строительство трех домов школьников со сносом старых зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы. 
 

Продолжится работа по реконструкции школьных спортивных площадок. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов", - пообещал министр.

 
Вместе с тем, по его словам, увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа. 
 

Еще один вуз закрывается в Казахстане

11.03.2022, 16:31 49796
Еще один вуз закрывается в Казахстане
Фото: kosstu.edu.kz
КОСТАНАЙ. 11 МАРТА - Закрывается Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. Это послужило причиной для проведения внеплановой проверки в вузе. В итоге комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных", - сообщили в МОН.

 
Как сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Маншук Абдикарим, жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году.
 

Наша главная задача - повысить качество образования и подготовки кадров в стране. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим специалистов, знания и квалификации которых не будут соответствовать запросам работодателей. Разумеется, проверки и лишение лицензий - это непопулярная мера для тех, кто ставит во главу угла не предоставление качественных знаний, а только получение прибыли. При этом после первой проверки министерство предоставляет администрациям вузов время для устранения нарушений, однако зачастую они не спешат это делать, предпочитая тратить время на судебные разбирательства. Разумеется, это значительно оттягивает время закрытия вуза и позволяет получать доход в виде оплаты со стороны студентов", - сказала Маншук Абдикарим.

 
Отмечается, что результаты проверок были обжалованы университетом, однако постановлениями судов первой и второй инстанции все административные акты комитета по итогам проверок оставлены в силе, жалобы университета - без удовлетворения. Теперь предстоит рассмотрение в Верховном суде.
 

Вместе с тем постановлением комитета университет уже лишен генеральной лицензии. Данное решение также обжаловано вузом в судебном порядке", - добавили в МОН.


Ранее сообщалось, что три казахстанских вуза закрыли по решению суда.
 

Казахстанские студенты будут получать стипендии напрямую

10.03.2022, 10:40 53776
Казахстанские студенты будут получать стипендии напрямую
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проинформировал о некоторых нормах в системе образования, предусмотренных новым законопроектом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться напрямую студентам на карты без перечисления в вузы, как это происходило все эти годы. Кроме того, как мы и обещали, финансирование грантов также будет осуществляться в форме ваучеров для последующего их перечисления в вузы самими студентами", - сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в фейсбуке.

 
Также устанавливается пятилетний срок для вновь получаемых лицензий по уровню высшего образования. Ранее они были бессрочными. 
 

То есть если вуз получил лицензию в 1992 году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изменений и новых условий. И никакие новые требования со стороны государства не предъявлялись", - пояснил министр.

 
Кроме того, вводится ответственность закрываемых вузов по переводу студентов в другие учебные заведения с последующей передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствующий государственный архив.
 

Колледжам предоставляется академическая свобода. Несколько лет назад мы провели эту реформу по уровню высшего образования. Теперь и образовательные программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и программам, за исключением цикла дисциплин ООД", - рассказал глава МОН.

 
Также меняются сроки обязательного прохождения курсов повышения квалификации педагогов. Сейчас это один раз в пять лет, предлагается не реже одного раза в три года. 
 
Министр отметил, что законопроект был принят во втором чтении на пленарном заседании мажилиса парламента.
 

До 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак"

03.03.2022, 12:13 69251
До 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак"
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" в 2022 году увеличится с нынешних 36% до 60% от общего количества выделяемых грантов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 баллов. Также будет обеспечена возможность прохождения годичной языковой подготовки", - проинформировали в пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Отмечается, что данные меры расширят возможности обучения по техническим специальностям.
 

Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования программы "Болашак" по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение льготной категории "инженерно-технические работники". При этом поступающие смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии", - сообщил президент АО "Центр международных программ" МОН РК Ануар Жангозин.

 
Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности. К примеру, планируется снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов, срок обязательного проживания в сельской местности с трех до двух лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки. Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов районного значения.
 
Вместе с тем проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.
 
Кроме того, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших обучение, и постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих мировых компаниях Fortune-500.
 
Будет проведена работа по упрощению, достижению полной автоматизации и прозрачности всех процессов. Для обеспечения академической честности конкурсный отбор на присуждение стипендии будет сопровождаться усовершенствованной системой прокторинга. Онлайн-формат и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов сделают систему отбора еще более прозрачной, доступной, удобной и мобильной.

Ранее государственный секретарь Ерлан Карин сообщил, что технические специальности в РК станут приоритетными. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений.
 

Стали известны результаты январского ЕНТ

24.02.2022, 17:21 87156
Стали известны результаты январского ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ. Это почти на 20% выше показателей прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается среднего балла, то данный показатель увеличился на 7% и составил почти 68 баллов. Максимальный балл составил 135", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

 
Всего в январском Едином национальном тестировании приняли участие около 102 тысяч человек. Из них 78,3% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,5% - на русском, 0,16% - на английском языке.
 
В январском ЕНТ также приняли участие 99 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 33 абитуриента с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. В этом году им впервые для выполнения тестирования дали, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут. Также специально для них были разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.
 
В министерстве также отметили, что уже второй год тестирование проводится в электронном формате, благодаря чему результаты ЕНТ улучшились. 
 

Также электронный формат позволил обеспечить прозрачность проведения тестирования. Благодаря установленным камерам существенно уменьшилось и количество фактов нарушения правил во время сдачи тестирования. Радует, что выпускники в большинстве рассчитывают на себя и свои знания", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 90 абитуриентов. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
 
Изменилась и система контроля. Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц. 
 
Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты аннулированы.
 

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