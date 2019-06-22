Максимальный балл в первый день ЕНТ достиг 137

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Максимальный набранный балл в первый день Единого национального тестирования составил 137 баллов, передаёт Kazakhstan Today со ссылкой на ortcom.kz .

Максимальный балл за 20 июня составил 137 из 140. Средний балл по пяти предметам составил 74,2. Количество участников, преодолевших проходной балл, составило 9338, не преодолевших - 3434", - сообщил на пресс-конференции в СЦК директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев.

По его информации, в первом потоке ЕНТ по республике приняли участие 12 772 выпускника школ , из них на казахском языке - 11361, на русском - 1411 человек.

Спикер отметил, что в первый день проведения ЕНТ его участники не удалялись с тестирования.

Что касается тех, кто не набрал пороговый балл. Удаление детей с тестирования не является нашей самоцелью. Если у нас выявлялись на ЕНТ различные запрещенные предметы в виде сотовых, шпаргалок и так далее, то они просто изымались, а ребенок не удалялся с тестирования. Мы максимально старались не удалять с учеников с ЕНТ, только изымали у них запрещенные предметы", - подчеркнул Тойбаев.

При этом представитель МОН добавил, что в пунктах сдачи ЕНТ старались создать максимально доброжелательную атмосферу.

Именно в этом направлении мы проводили тренинги с нашими представителями ведомства, которые выезжали на пункты ЕНТ. Нашей основной целью было не испортить ребенку настрой, чтоб он зашел с хорошим настроением и с таким же вышел с тестирования", - резюмировал директор департамента.

ЕНТ проходит с 20 июня по 5 июля.

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