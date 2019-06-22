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Максимальный балл в первый день ЕНТ достиг 137

21.06.2019, 18:34 5050
Максимальный балл в первый день ЕНТ достиг 137
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Максимальный набранный балл в первый день Единого национального тестирования составил 137 баллов, передаёт Kazakhstan Today со ссылкой на ortcom.kz.
 

Максимальный балл за 20 июня составил 137 из 140. Средний балл по пяти предметам составил 74,2. Количество участников, преодолевших проходной балл, составило 9338, не преодолевших - 3434", - сообщил на пресс-конференции в СЦК директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев.

 
По его информации, в первом потоке ЕНТ по республике приняли участие 12 772 выпускника школ, из них на казахском языке - 11361, на русском - 1411 человек.
 
Спикер отметил, что в первый день проведения ЕНТ его участники не удалялись с тестирования.
 

Что касается тех, кто не набрал пороговый балл. Удаление детей с тестирования не является нашей самоцелью. Если у нас выявлялись на ЕНТ различные запрещенные предметы в виде сотовых, шпаргалок и так далее, то они просто изымались, а ребенок не удалялся с тестирования. Мы максимально старались не удалять с учеников с ЕНТ, только изымали у них запрещенные предметы", - подчеркнул Тойбаев.

 
При этом представитель МОН добавил, что в пунктах сдачи ЕНТ старались создать максимально доброжелательную атмосферу.
 

Именно в этом направлении мы проводили тренинги с нашими представителями ведомства, которые выезжали на пункты ЕНТ. Нашей основной целью было не испортить ребенку настрой, чтоб он зашел с хорошим настроением и с таким же вышел с тестирования", - резюмировал директор департамента.

 
ЕНТ проходит с 20 июня по 5 июля. 
 

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