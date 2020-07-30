Министр образования призвал руководство вузов не повышать стоимость обучения

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов призвал ректоров вузов отложить это решение о поднятии стоимости обучения вплоть до окончания пандемии, передает Kazakhstan Today.

Министр образования заявил, что сразу несколько вузов рассматривают возможность увеличения прайсов. Однако министр призвал ректоров отложить это решение вплоть до окончания пандемии, сообщает телеканал КТК

Всем известна экономическая ситуация в стране. Я считаю, что со стороны университетов тоже должна быть оказана поддержка для граждан. Во-первых, студентам, у которых накопились долги за обучение, необходимо дать возможность рассчитаться с ними в рассрочку. К тому же я знаю, что многие хотят поднять стоимость обучения в новом учебном году, однако прошу вас помнить о ситуации в стране и не делать этого", - сказал Аймагамбетов.

По информации телеканала, тройку самых дорогих университетов страны возглавляет КазНУ имени аль-Фараби. Обучение по всем специальностям там стоит 1,7 млн тенге.

Гораздо дешевле высшее образование обходится студентам Евразийского университета и КазГЮУ.

Самым доступным по праву можно назвать Кызылординский университет. Почти в два раза дороже платят студенты Атырау и Тараза.

Третье место за столичной Финансовой академией.

На сколько может подорожать обучение, Аймагамбетов не сказал. Однако подчеркнул, что в министерстве сейчас рассматривают возможность повышения заработной платы для педагогов государственных вузов.

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