Министр образования РК разъяснил, как будут работать объекты образования в период чрезвычайного положения

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как будут работать объекты образования в период чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

МОН РК направило в организации образования приказ для исполнения, в котором даны поручения касательно деятельности организаций, взаимодействия педагогов и обучающихся, организации учебного процесса", - сообщил министр.

1. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, при этом для детей обеспечивается свободное посещение. Норма по отчислению за пропуски на этот период не действует. Места за детьми, которые не будут ходить в детские сады, будут сохранены. Поэтому, если есть возможность оставлять ребенка дома под присмотром, рекомендую воздержаться от посещения садика.

2. С 16 марта деятельность государственных организаций допобразования приостановлена . Это дворцы детей и юношества музыкальные, художественные школы, школы искусств и т.д. Более того, исходя из сегодняшней ситуации Комитет по охране прав детей МОН РК рекомендует родителям в этот период не водить детей и в частные центры развития.

Учителя школ в этот период будут работать удаленно: методическую и подготовительную работу можно выполнять, находясь дома. Директорами школ будут приниматься акты по переводу педагогов на дистанционный режим с сохранением оплаты труда на таких же условиях и в таких же объёмах, как и в обычное каникулярное время. После завершения каникул, при необходимости, будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий", - сообщил глава МОН.

Он отметил, что в течение полутора месяцев работает группа, которая проводит работу по подготовке организаций среднего образования к возможному использованию дистанционных технологий.

Сейчас проводится работа по заполнению необходимым контентом информационной системы, обучению педагогов, тестированию сервисов, технологий и т.д. Организационные работы должны завершиться до 5 апреля. У нас есть несколько хороших платформ и вариантов, по которым сейчас полным ходом идет работа", - проинформировал Аймагамбетов.

4. С 16 марта студенты вузов и колледжей переходят на обучение на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, программами и расписанием занятий.

5. Для организации учебного процесса всем педагогам и студентам будет предоставлен доступ к электронным платформам. В качестве инструмента будут применены видеоуроки, самостоятельная и онлайн-работа, онлайн-курсы и т.д.

В нашем распоряжении несколько прекрасных систем: "Bilimland", "Google Classroom", "MOODLE", "Univer", "Platonus", "Canvas", "Daryn.online" и др. Также открыла доступ к своим курсам платформа "Coursera", сервис "ZOOM", предоставил бесплатный доступ для проведения занятий. Напомню, что для вузов использование таких технологий не является новостью. После принятия вышеуказанного приказа МОН РК часть вузов сразу же перешла на онлайн-формат обучения, так как вузы ранее использовали специальные технологий", - пояснил министр.

По его словам, больше озабоченности вызывает ТиПО, но и здесь многие колледжи уже имели опыт работы с соответствующими системами, другие активно подключаются. Большая работа проводится по наполнению контентом, загрузкой УМК, тестов, ЦОРов и так далее.

Кстати, преподаватели колледжей и вузов, которые могут работать дистанционно, также должны выполнять свои трудовые обязанности в удаленном режиме. Такая задача уже поставлена мной была перед ректорами и директорами организаций образования", - добавил он.

6. Много вопросов поступает по общежитиям. В силу разных причин, связанных в первую очередь с недостаточным количеством проездных билетов и финансовыми вопросами, не все студенты могут сразу уехать домой. В связи с этим иногородние студенты по желанию могут остаться в общежитиях, но должны находиться только в своих комнатах.

7. Курсы повышения квалификации педагогов будут проводиться в онлайн-формате. Часть курсов будет перенесена на второе полугодие текущего года.

8. Сроки проведения IV этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, Национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ "Мын бала" и других конкурсов перенесены.

9. Запрещается выезд обучающихся и воспитанников на международные спортивные , культурные, туристические мероприятия. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в организациях образования.

10. Организациям образования предоставлены методические рекомендации МОН РК по организации учебного процесса по всем уровням образования, по необходимости они будут обновляться.

По словам Аймагамбетова, по меньшей мере власти 15 стран приняли решение закрыть школы по всей стране, в 14 странах принято решение по закрытию школ в определенных регионах. Таким образом, закрытие школ затронуло Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку.

В связи с этим на передний план выходит вопрос по обеспечению детей и студентов обучением и минимизации срывов учебного процесса.

Очевидно, что это вызов и очень большая задача для нашей системы образования, которая, благодаря вовлеченности наших педагогов, родителей, обучающихся и всего общества, будет исполнена", - заключил глава МОН.

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