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МОН выделило квоты на образование абитуриентов из многодетных и неполных семей

08.07.2021 6373
МОН выделило квоты на образование абитуриентов из многодетных и неполных семей
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - При распределении образовательных грантов в 2021-2022 учебном году Министерство образования и науки выделило квоты для социально уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Теперь дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше шансов для получения гранта, сообщает пресс-служба МОН РК. При этом отмечается, что данная мера предусмотрена впервые в соответствии с поручением президента.
 

Министерство образования и науки в связи с поручением президента провело работу для того, чтобы дети из социально уязвимых слоев имели больше возможностей для того, чтобы обучиться за счет государства. Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов. Отмечу, что при этом их результаты сдачи ЕНТ должны соответствовать пороговому баллу", - сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, льготные гранты получат дети-сироты и представители этнической диаспоры. Таким образом, абитуриенты из социально уязвимых категорий граждан имеют преимущество при присуждении образовательных грантов. К примеру, если на педагогические специальности выделено почти 8 тысяч образовательных грантов, из них 1063 гранта предусмотрены для льготных категорий граждан.
 

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