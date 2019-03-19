На сегодня по стипендии "Болашак" обучаются 1300 казахстанцев

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Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - С 25 февраля по 31 августа 2019 года в Казахстане проводится прием документов на участие в конкурсе для присуждения стипендии "Болашак". О том, сколько стипендий предусмотрено на текущий год, сколько болашаковцев сейчас находятся на обучении и каким образом трудоустраиваются стипендиаты, Kazakhstan Today рассказали в АО "Центр международных программ".

- Сколько стипендий "Болашак" предусмотрено на 2019 год?

- В соответствии с решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом предельное количество стипендий, предусмотренных на 2019 год, составляет 555 единиц.

- Сколько стипендиатов находятся на обучении в данный момент?

- В настоящее время на обучении находятся порядка 1300 стипендиатов.

- Как формируется Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии "Болашак"?

- Согласно пункту 3 Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года №573, Перечень приоритетных специальностей ежегодно утверждается Республиканской комиссией по представлению Рабочего органа. Перечень приоритетных специальностей разрабатывается рабочим органом на основе заявок, предоставляемых центральными и местными исполнительными органами в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года №470 "О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом".

- Как обстоят дела с трудоустройством стипендиатов?

- Департамент трудоустройства выпускников АО "Центр международных программ" оказывает максимальное содействие в трудоустройстве выпускников в соответствии с полученными специальностями. Вместе с тем департамент осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников, а также сотрудничает с организациями, содействующими трудоустройству выпускников. В целях оказания максимального содействия в трудоустройстве по полученной специальности департамент трудоустройства выпускников направляет письма-ходатайства работодателям, размещает актуальные вакансии на страничке Департамента: https://www.facebook.com/groups/bolashakalumni/.

Также для выпускников программы "Болашак" ежегодно проводится Ярмарка вакансий "Bolashak Job Fair" с целью их дальнейшего трудоустройства. В ярмарке принимают участие представители государственных учреждений, национальных компаний, банковской и медиа сфер, крупных частных компаний и других организаций.

- Каковы сроки приема документов на участие в конкурсе для присуждения международной стипендии "Болашак"?

- Сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" и проведения конкурса в 2019 году: прием документов - с 25 февраля по 31 августа 2019 года; проведение конкурса с 6 марта по 29 ноября 2019 года.

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