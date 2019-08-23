Почти 46% участников тестирования для поступления в магистратуру могут претендовать на образовательный грант

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Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - По итогам комплексного тестирования для поступления в магистратуру 45,7% участников получили возможность участвовать в государственном конкурсе на получение образовательного гранта, передает Kazakhstan Today.

"Согласно результатам комплексного тестирования, 12 853 претендента, или 45,7% участников тестирования, получили возможность участвовать в государственном конкурсе на получение образовательного гранта", - сообщили в Национальном центре тестирования.

В тестировании приняли участие 3 человека с особыми образовательными потребностями, для которых были предоставлены отдельные аудитории, индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики.

Во время запуска обнаружено 25 подставных лиц, которые не были допущены к тестированию. Кроме того, 1021 тестируемый был удален из аудиторий за нарушение правил проведения КТ. Их результаты были аннулированы. При запуске и в ходе тестирования изъято 20 497 смартфона и электронных устройств, 498 шпаргалок, 373 калькулятора и прочих предметов", - проинформировали в центре.

Всего принято 1642 заявлений на апелляцию, из них по содержанию тестовых заданий - 1580, по техническим причинам - 62. Из них удовлетворено - 346, не удовлетворено - 1296 заданий.

Напомним, комплексное тестирование для поступления в магистратуру проведено на базе 27 пунктов с 10 по 15 августа 2019 года. Для участия в комплексном тестировании принято 30 579 заявлений, фактически приняли участие 28 131 человек, что составляет 92% от общего количества принятых заявлений.

В КТ использованы 217 аудиторий. Все аудитории были обеспечены устройствами подавления сигналов средств мобильной связи и видеонаблюдением.

Пороговый балл для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта с казахским или русским языком обучения составляет не менее 75 баллов, для зачисления на платной основе - не менее 50 баллов. При этом по блокам: тест на знание иностранного языка не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению не менее 7 баллов, тест по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов не менее 7 баллов.

Пороговый балл для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта с английским языком обучения составляет не менее 50 баллов, для зачисления на платной основе - не менее 25 баллов. При этом по тесту на определение готовности к обучению необходимо набрать не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа - не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов - не менее 7 баллов.

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