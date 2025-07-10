Поступающим в медицинские колледжи предстоит сдать новый экзамен

Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для поступающих в медицинские колледжи абитуриентов ввели новый экзамен, передает корреспондент агентства.





Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения - на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.





Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.





Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", - отметили в Минздраве.





Абитуриентов и их родителей призывают внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.





Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений", - добавили в ведомстве.