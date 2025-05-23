22.05.2025, 11:09 16696
Правила отработки стипендии "Болашак" разъяснили в Конституционном суде
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После завершения обучения по программе "Болашак" отработка непосредственно в Казахстане является условием гражданского договора, заявили в Конституционном суде.
В суде рассказали, что к ним обратилась казахстанка с просьбой провести проверку на соответствие Конституции подпункта 5 пункта 24 правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".
Заявитель не согласна с требованием правил по отработке выпускниками программы "Болашак" на территории Казахстана после завершения обучения. В качестве довода заявитель указала Трудовой кодекс, который предусматривает формат дистанционного осуществления трудовой деятельности. Следовательно, по мнению заявителя, фактическое нахождение на территории Казахстана с целью отработки не требуется", - уточнили в суде.
Конституционный суд указал, что обучение по программе "Болашак" осуществляется на основании гражданского договора, заключаемого до начала учебы по взаимному соглашению сторон.
Соглашение предполагает предварительное добровольное принятие сторонами обязательств, в том числе по отработке после учебы непосредственно на территории Республики Казахстан. Это условие предусмотрено не только правилами, но и вытекает из закона об образовании.
Таким образом, оснований для проверки на соответствие Конституции нормы правил по отработке не имеется", - резюмировали в суде.
Ранее сообщалось, что призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак".
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23.05.2025, 12:22 4121
Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге по программе "Келешек" казахстанцы смогут получить до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.
Он будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет. Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад AQYL в "Отбасы банке" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). На сегодня это сделали уже 6624 родителя", - рассказали в пресс-службе.
5 способов открыть депозит AQYL
- На портале "Баспана маркет". Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк", затем на "Депозиты". Далее нажать на кнопку "Новый депозит" и открыть AQYL.
- В мобильном приложении "Отбасы банка" Otbasy bank. Для этого нужно в мобильном приложении нажать на кнопку "Мой банк", далее пройти во вкладку "Открыть новый депозит" и выбрать для открытия образовательный вклад.
- В отделениях банка.
- С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке https://hcsbk.kz/ru/network-agents/.
- Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz.
Что делать тем, у кого уже открыт депозиты AQYL в "Отбасы банке"
Если уже открыт депозит AQYL в "Отбасы банке" и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту AQYL.
Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк" и "Депозиты". Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик - для этого достаточно ввести код, который придет в SMS", =- рассказали в пресс-службе.
В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.
Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы "Келешек"
Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах AQYL у своих детей до 31 августа 2025 года, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит AQYL или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит AQYL.
Напомним, 10 января этого года президент подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек". Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году.
23.05.2025, 08:28 6941
Казахстанских школьников поздравили с окончанием учебного года
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всех школах страны проходит единый классный час "Білімім - Отаныма". Глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года, сообщили в пресс-службе ведомства.
За год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 - золото. Впервые в истории национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы - результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене", - подчеркнул министр.
Отдельно он остановился на достижениях педагогов. В этом учебном году впервые в истории сразу два педагога - Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова удостоились звания "Қазақстанның Еңбек Ері".
Вы сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное - качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным", - заявил Гани Бейсембаев.
Важнейшим результатом совместной работы этого года, по его словам, стало усиление защиты прав детей. Государством приняты три ключевых закона.
В завершение министр поблагодарил всех родителей за поддержку, а 217 тысячам выпускников школ и 173 тысячам студентов колледжей пожелал успешного будущего.
20.05.2025, 14:35 36291
Родители подали коллективную жалобу на учебный центр в Астане
Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане, сообщает полиция столицы.
В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр". Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату", - рассказали в департаменте полиции Астаны.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.
20.05.2025, 10:43 39021
В Казахстане с 1 сентября увеличится размер стипендий студентам
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий студентам. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.
За последние 5 лет количество грантов в Казахстане возросло в 1,4 раза. На 2024-2025 учебный год выделено 93 116 грантов. Кроме того, с 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит 52 372 тенге, магистратуры - 117 098 тенге и докторантуры - 262 500 тенге. То есть размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры - в 1,75 раза", - отметил вице-министр.
По поручению главы государства принят закон РК по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки. Количество открытых счетов на сегодня составила 102 тыс. вкладов.
Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате.
16.05.2025, 13:58 70361
Основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане
Фото: Министерства науки и высшего образования РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля.
Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году - 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений). Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.
При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается "математика - физика" - ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации "биология - химия" (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и "математика - информатика" (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере", - отметила Гульзат Кобенова.
Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий - 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.
Председатель комитета подчеркнула, что создаются все необходимые условия для эффективной подготовки к ЕНТ.
В частности, внедрен индивидуальный тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволяет выпускникам после каждой сдачи ЕНТ (январской или мартовской) оперативно выявлять и целенаправленно прорабатывать свои слабые места. Более того, даже после первой попытки тестирования абитуриенты имеют достаточно времени, чтобы скорректировать свою подготовку и повысить шансы на успех во время второго ЕНТ", - сообщает ведомство.
Для оценки уровня готовности и адаптации к формату экзамена предусмотрена возможность прохождения пробного онлайн-тестирования.
Кроме того, в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования публикуются все необходимые материалы для подготовки: список рекомендованных учебников; подробный план теста; перечень 100 важнейших исторических дат по истории Казахстана и всемирной истории; глоссарий терминов по информатике; списки литературных произведений по казахской и русской литературе. Все эти ресурсы призваны обеспечить абитуриентов полным комплектом инструментов для уверенной и успешной подготовки к ЕНТ", - говорится в информации.
В целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов им будут предоставлены бумажные версии таблиц.
Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в министерстве.
Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д. В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение",- предупредили в Миннауки.
После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
14.05.2025, 19:32 86771
В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ
Фото: НЦТ
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, сообщает Национальный центр тестирования Казахстана.
Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, абитуриентам будет отправлено SMS-уведомление.
Напомним, в Казахстане за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам).
14.05.2025, 12:31 90546
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в рамках интернационализации колледжей
В Урумчи состоялось 9-е совещание министров образования стран ШОС
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Урумчи. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участники 9-го совещания министров образования стран - членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили ключевые векторы развития образовательного сотрудничества в пространстве организации, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
Особое внимание участники совещания уделили вопросам подготовки конкурентоспособных кадров, совместным академическим инициативам, цифровым трансформациям и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев в своем выступлении отметил стратегическое значение укрепления партнерства в сфере технического и профессионального образования. Особый акцент сделан на развитии академической мобильности, внедрении совместных образовательных программ и интернационализации колледжей как инструмента повышения качества подготовки кадров.
Также на просторах мероприятия прошла двусторонняя встреча министра с его коллегой из Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном. Рассмотрены вопросы казахстанско-китайского сотрудничества и обмена опытом в сфере технического и профессионального образования.
По данным Минпросвещения РК, на сегодня колледжи Алматы, Шымкента и Жамбылской области уже приступили к обмену опытом с ведущими колледжами и промышленными кластерами Китая. Для студентов и педагогов организованы стажировки на базах партнерских организаций, в которых осваиваются передовые технологии и производственные стандарты.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о создании Казахстанско-Китайского профессионально-технического колледжа, который станет флагманом по подготовке специалистов с международной квалификацией. Китайская сторона выразила готовность участвовать в повышении квалификации управленческих кадров казахстанских организаций образования в области ИИ и цифровизации образования.
Кроме того, стороны подтвердили намерение подписать меморандум о сотрудничестве в рамках Первого Всемирного конгресса по инклюзивному образованию, который пройдет в Алматы осенью текущего года.
В совещании приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Китая, России, Ирана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители международных организаций и дипломатического корпуса, добавили в ведомстве.
10.05.2025, 17:07 117236
В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.
Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?