Стипендию "Болашак" присудили 234 претендентам

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Акорде под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazakhstan Today.

Решением Комиссии стипендия присуждена 234 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные организации мира", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также отмечается, что по итогам заседания Комиссией дан ряд конкретных поручений по повышению эффективности и прозрачности международной стипендии "Болашак", с учетом изменений в балансе трудовых ресурсов на основе реальных перспектив развития отраслей экономики.

В частности, с 2020 года будут внедрены новые подходы к администрированию стипендии "Болашак", которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора, сокращение его этапов, оптимизацию работы Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, повышение ответственности рабочего органа. Кроме того, изменения затронут академические процессы, связанные с обучением стипендиатов.

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