13.09.2024, 12:15 3136
Уроки безопасности начались с этого года в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования страны начались уроки безопасности. Занятия проводятся еженедельно по 10 минут в рамках классного часа с повторением темы трижды в год, сообщает Министерство просвещения РК.
Уроки направлены на создание у детей уверенности в своих действиях в различных жизненных ситуациях, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей. Наша задача - не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях", - отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Основное внимание на уроках безопасности будет уделено следующим темам:
- Для детей старших групп детских садов (4 лет) - изучение номеров телефонов экстренных служб и контакт-центров, умение правильно позвонить в экстренную службу, запоминание основных сведений о себе, изучение опасностей, связанных с окнами, а также формирование правил поведения на детских площадках, в игровых центрах и аттракционах.
- Для детей начальных классов - опасности на водоеме, как распознать опасность при стуке в дверь, как действовать при встрече с чужими людьми, опасности на льду, как научиться защищать себя, риски виртуальной дружбы и меры предосторожности при встрече с бродячими собаками.
- Для средних классов - занятия по темам опасных челленджей, как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избегать опасных объектов на улице (например, фонтаны, электрощитки), кибербуллинг и способы защиты от него, о важности доверительных отношений с родителями, опасные увлечения в интернете, а также права и обязанности ребенка.
- Для старших классов и студентов 1-2 курса колледжей - как как не попасть на уловки мошенников и обезопасить себя от сомнительных видов заработка, риски онлайн-игр и обеспечение безопасности, как реагировать на негативные эмоции и высказывания, безопасные условия труда, доверие родителям и правила несения ответственности за свои действия.
Уроки внедрены в рамках реализации комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы", - напомнили в ведомстве.
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06.09.2024, 12:10 23601
Проекты новых школьных учебников вынесли на обсуждение с казахстанцами
Обсуждение продлится до 30 сентября 2024 года
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты новых школьных учебников для четвертых классов, внедряемых в 2025-2026 учебном году, вынесены на обсуждение с казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Для этого необходимо пройти на сайт Центра экспертизы содержания образования (...) в раздел "Общественное обсуждение учебных изданий", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что в обсуждении могут принять участие учителя, родители, представители общественных организаций и все неравнодушные.
На сайте доступны учебники по следующим предметам: "Русский язык" для школ с казахским языком обучения, "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", Иностранные языки , а также электронный учебник по "Цифровой грамотности". Все полученные замечания и предложения по улучшению качества и содержания учебников будут учтены при экспертизе и доработке материалов. Обсуждение продлится до 30 сентября текущего года", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что казахстанцы часто высказывают недовольство качеством учебников. В апреле прошлого года родители школьников в социальных сетях пожаловались, что ссылка в учебнике за шестой класс по естествознанию ведет на сомнительный сайт знакомств для взрослых.
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников.
31.08.2024, 10:14 48001
В Казахстане в школу пойдут более 3,9 млн школьников
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В новом, 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из них 352 тыс. - первоклассники, сообщает пресс-служба премьер-министра.
1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тыс. сельских школ распахнут свои двери после модернизации.
Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет STARLINK установлен в 1757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в три раза. В 122 завершаются работы по подключению интернета.
Особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся. В предстоящем учебном году по поручению главы государства 1,7 млн школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 300 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 тыс. учащихся из социально уязвимых семей получили помощь в приобретении школьных принадлежностей.
В Казахстане ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля инклюзивных школ выросла до 88%, а охват детей специальной поддержкой - до 80%.
В сфере технического и профессионального образования по поручению президента в этом году государственный заказ увеличен до 145 тыс. мест, что на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. При этом всего по стране открыты для учащихся 772 организации. С 1 сентября стипендия более 300 тыс. студентов колледжей увеличится на 50%, что в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом. Также с нового учебного года на базе колледжей начнут работу 26 малых предприятий, которые в дальнейшем будут реализовывать свою продукцию.
В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года.
В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.
28.08.2024, 11:35 65681
Министерство высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования дополнительно присудило образовательные гранты.
Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ. Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз", - сообщили в ведомстве.
Со списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что будет выделено 12 тысяч грантов в регионы, пострадавшие от паводков.
Между тем абитуриентка Медина Майсар записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором потребовала отставки министра науки и высшего образования. Она заявила, что набрала высокий балл, но не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков.
24.08.2024, 13:49 96306
Казахстан и Китай совместно будут готовить специалистов для сельского хозяйства
Фото: enu.kz
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский национальный университет и Циндаоский аграрный университет подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЕНУ.
Китай является одним из главных стратегических партнеров Казахстана с момента формирования нашего государства. Президент РК в рамках проекта "Один пояс-один путь" придает особое внимание сотрудничеству наших государств. Учитывая это, наша сегодняшняя встреча играет особую роль для развития сотрудничества в области науки и образования Казахстана и Китая. ЕНУ близко сотрудничает с более чем 20 вузами Китая. В рамках меморандума мы намерены развивать академический обмен и сотрудничество в области преподавания, научных исследований и подготовки кадров для продвижения и распространения знаний, особенно в области интеллектуального сельского хозяйства", - заявил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.
В свою очередь проректор Циндаоского аграрного университета Чжан Юмэй отметила, что сотрудничество в рамках меморандума также касается научно-исследовательских проектов.
Мы готовы провести совместные исследования. Это также касается подготовки студентов и талантов. Мы намерены обмениваться нашими студентами и преподавателями. Уверена, совместными усилиями наши университеты в будущем смогут достигнуть высоких целей", - сообщила она.
В этот же день состоялось подписание меморандума Министерством высшего образования Казахстана с управлением образования провинции Шаньдун, КазАТИУ имени Сейфуллина с Циндаоским аграрным университетом.
Ранее Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу.
24.08.2024, 09:30 102281
В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Фото: Deposiphotos
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру.
Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление.
Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
23.08.2024, 15:09 108516
В акимате Алматы уточнили информацию о школьных линейках ко Дню знаний
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы все-таки пройдут 1 сентября, сообщили в акимате мегаполиса.
В Алматы торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября во всех школах города.
День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1-х классов на тему "Мектебім - мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11-х классов на тему "Моя Родина - Казахстан!", "Менің Отаным - Қазақстан", далее уроки по расписанию", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге заявила, что дети пойдут в школу 2 сентября, а 1 сентября - в воскресенье, детям дадут отдохнуть.
По информации акимата в 21 августа в 1-й класс уже принято 27 490 детей, а прием продлится до 31 августа.
Хотя количество первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи, в целом в школах обучатся 308 519 детей.
На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.
В Алматы на сегодняшний день работают 337 школ, из них 215 государственных.
23.08.2024, 13:18 109981
Школьные линейки в Алматы пройдут 2 сентября
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы перенесли с 1 на 2 сентября, сообщила на брифинге в РСК заместитель акима Алматы Асем Нусупова.
1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", - заявила Нусупова.
Замглавы городского управления образования Айдын Сайлаубай подтвердил, что линейка не будет долгой.
2 сентября утром будет 10-15-минутная линейка. Первоклассников потом по традиции проводят в класс", - сообщил он.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что переноса школьной линейки в связи с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, не будет.
Напомним, в комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК сегодня опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
23.08.2024, 11:38 109736
Профобразование названо самым уязвимым звеном в образовательной системе РК
Одна из главных проблем - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Среднее техническое и профессиональное образование (ТиПО) названо самым уязвимым звеном казахстанской системы образования, пишет Finprom.
Об этом было сказано на прошедшем 21 августа текущего года республиканском саммите педагогов РК.
В этом секторе образования, насчитывающем около 548 тыс. студентов, накопилось много проблем, которые не решались годами. Одна из главных - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже", - говорится в статье.
В концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023-2029 годы говорится, что доля трудоустроенных выпускников ТиПО составила 67%. Однако цифры расходятся с данными Бюро национальной статистики РК, согласно которым доля трудоустроенных выпускников колледжей в 2022-2023 учебному году составляла 59,8%, а годом позже - 60,8%.
При сравнении с данными пятилетней давности выяснилось, что показатели нисколько не выросли, и даже снизились. Например, в 2018-2019 годах показатель составлял 61,4%. Часть выпускников (10%-15%) после колледжа поступили в другие учебные заведения, а куда пошли оставшиеся 25-30%, из отчетов не ясно, пишет сайт. В данных БНС также нет выборки по доле трудоустроенных именно по той профессии, на которую учились студенты колледжей.
В национальном докладе "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана" эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) делают вывод: доля работающих не по профессии среди выпускников организаций ТиПО составляет 29%. Это значительно больше, чем среди выпускников вузов (17%)", - говорится в информации.
В ней также перечислены риск-факторы системы ТиПО, которые напрямую влияют на неудовлетворительные показатели трудоустройства.
В их числе:
- общий низкий уровень функциональной грамотности студентов колледжей;
- устаревшие учебные программы организаций ТиПО;
- устаревшая материально-техническая база (в 38% ТиПО);
- слабая связь колледжей с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг;
- низкий уровень финансирования практики студентов;
- дефицит преподавателей, мастеров обучения.
Работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7, что может косвенно свидетельствовать о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров", - говорится в Национальном плане развития РК до 2029 года.
По данным аналитиков, на казахстанском рынке труда прослеживается тенденция несоответствия спроса и предложения.
Все больше выпускников школ идут учиться в вузы, чтобы получить высшее образование. Оно считается более престижным, а работа по профессии с дипломом - более высокооплачиваемой. Однако на рынке труда больше всего не хватает именно "синих воротничков" - людей рабочих профессий, выпускников колледжей", - пишет сайт.
Однако средняя зарплата работников со средним образованием и впрямь невысока, и на 42% меньше, чем у такого же работника, окончившего вуз.
И такая большая разница отчетливо просматривается во всех отраслях экономики, от торговли до почтовой и курьерской деятельности. Самый большой разрыв ожидаемо наблюдается в таких сферах, как научная и экспертная деятельность (55,9%), административное и вспомогательное обслуживание (63%), образование (60,7%)", - подчеркивают авторы материала.
В связи с этим систему профессионального образования намерены перестроить.
Основы этих изменений на августовском саммите презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Глава ведомства сообщила, что уже завершена инвентаризация всех организаций ТиПО и сейчас их распределяют по профилям. Следующим этапом станет разработка системы преемственности колледжей и вузов. Чиновники намерены вернуть советскую систему, которая позволяла студенту после окончания техникума продолжить образование в университете сразу на третьем курсе", - пишет сайт.
Далее в организациях ТиПО намерены ввести международные отраслевые стандарты и сертификацию знаний выпускников. Это будет выглядеть как дополнительный экзамен, который завершившие обучение студенты должны сдать вне стен своего колледжа, в специальном сертификационном центре. Такая внешняя оценка знаний учащихся, вкупе с долей трудоустроенных выпускников, станет главным индикатором KPI для колледжей. На базе лучших, или опорных, организаций ТиПО намерены открыть центры опережающей подготовки педагогических кадров. То есть новому в профессии сначала будут обучать преподавателей колледжей, а уже потом они будут передавать эти знания студентам. Если у какого-либо колледжа будет низкий KPI, его объединят с более сильным учебным заведением.
Если план по трансформации системы ТиПО удастся воплотить в жизнь, доля трудоустроенных выпускников к 2029 году должна увеличиться до 80%. Именно такой уровень трудоустройства имеют вчерашние студенты организаций среднего профессионального образования в странах ОЭСР", - резюмируют авторы статьи.
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