В Алматы определили формат проведения последнего звонка

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АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Традиционный формат последнего звонка 25 мая в Алматы в этом году пересмотрен с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление образования города рекомендовало провести линейки в онлайн-формате, при этом проведение "Последнего звонка" не запрещено, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

По словам заместителя руководителя управления образования Кайрата Жуманова, в этом году последний звонок разрешено проводить в 9-х и 11-х классах по принципу "один класс - одна линейка". Школьные мероприятия будут организованы с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

По информации акимата, в этом году 11-й класс заканчивают 11 337 учащихся. Выпускные планируется проводить в период с 12 по 14 июня.

Между тем Кайрат Жуманов уточнил, что традиционное вручение аттестатов проходит в дневное время на территории школ, без помпезности.

В этом году 647 выпускникам придется подтвердить статус "Алтын белгі" путем сдачи четырех экзаменов.

Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан установил требования по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов в период карантина.

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова обратилась к правительству Республики Казахстан с просьбой отменить итоговую аттестацию и последний звонок для учеников выпускных классов Казахстана.

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