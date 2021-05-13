Депутат предложила отменить экзамены для выпускников казахстанских школ

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова обратилась к правительству Республики Казахстан с просьбой отменить итоговую аттестацию и последний звонок для учеников выпускных классов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как проинформировала депутат, в 2021 году в стране 264 469 учащихся будут сдавать 3 экзамена в 9-м классе и плюс 154 816 учащихся будут сдавать 4 экзамена в 11 классе. Во время проведения итоговой аттестации в помещениях возникнут длительные, массовые скопления школьников, педагогов и технического персонала.

В условиях, когда смешанное обучение привело к фактам заражения школьников, считаем проведение итоговой аттестации и торжественные линейки, посвященные 25 мая, излишним и необоснованным риском для здоровья детей", - считает Сулейменов.

В связи с этим она предложила отменить итоговую аттестацию в 9, 11 классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года.

Она напомнила, что такая практика применялась в прошлом году.

Также предлагаем отменить проведение офлайн последнего звонка для учащихся 9, 11 классов", - добавила депутат.





Ранее в МОН сообщили, что итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня, 11 (12) классов - с 1 по 10 июня 2021 года.

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