В Казахстане 16 чиновников наказали за несвоевременную оплату труда педагогов

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки Казахстана сообщили о наказании ряда должностных лиц за несвоевременную оплату труда педагогов, передает Kazakhstan Today.

Из-за некачественного планирования бюджетных средств к дисциплинарной ответственности привлечены 16 сотрудников местных исполнительных органов. В Туркестанской области приняты меры в отношении 6 должностных лиц - это руководители отделов образования, главные бухгалтеры и экономисты. В Жамбылской области наказаны 5 должностных лиц. К дисциплинарной ответственности также привлечены главный бухгалтер отдела образования в Карагандинской области, главные экономисты отделов образования в Павлодарской и Акмолинской областях", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Кроме того, в Костанайской области выявлен факт неоплаты труда педагогов за проведение занятий в инклюзивных классах. По результатам совместной работы департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления по инспекции труда составлен административный протокол в отношении руководителя отдела образования. На данный момент в регионе задолженность перед педагогами погашена полностью.

В целях недопущения фактов несвоевременной оплаты труда педагогов Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки направлены соответствующие письма акимам областей и районов и в региональные инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК", - отметили в пресс-службе.

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