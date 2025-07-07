В Казахстане доступны более 8 тысяч программ подготовки рабочих кадров

В новом учебном году будут разработаны 3000 образовательных программ

Фото: unsplash.com

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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых инструментов трансформации системы технического и профессионального образования стал реестр образовательных программ ТиПО и послесреднего образования, разработанный НАО "Talap", сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.





Реестр - это современный цифровой ресурс, который помогает органам управления образования получать полную актуальную и достоверную информацию о всех программах колледжей страны. На сегодня в нем доступно 8 554 программы по 181 специальности от 667 колледжей со всей республики. Из них 96% программ - уровень технического и профессионального образования (ТиПО), 4% - послесреднее образование. При этом 55% программ на государственном языке.





Около 2,5 тысячи программ ориентированы на дуальное обучение, 70 программ - для лиц с особыми образовательными потребностями.





Колледжи активнее всего разрабатывают программы по инженерии, ИКТ, сфере обслуживания, бизнесу и управлению. Для их подготовки использовано более 500 профессиональных стандартов. В экспертизе программ приняли участие 540 экспертов, из них 311 педагогов и 229 работодателей.





В новом учебным году будут разработаны 3000 образовательных программ.