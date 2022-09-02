В Казахстане начался новый учебный год
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В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования
Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ", - написал Аймагамбетов в Telegram.
Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях", - пояснил министр.
Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау начал приемную кампанию для набора студентов в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа". Прием документов абитуриентов ведут сотрудники АУНиГ", - сообщает пресс-служба "Атырауского университета нефти и газа".
Наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - подчеркивал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.
В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.
"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.
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Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими
С начала сентября более 5 тысяч сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия в целях профилактики. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе. Мы просим органы внутренних дел в начале учебного года усилить дежурство возле школ, установить, где это необходимо, специальные дорожные знаки и провести профилактические мероприятия. Надо завершить проверку всех школьных автобусов, а также систем безопасности. Думаю, что сообща мы завершим эту работу", – сказал министр просвещения.
В Алматы учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием
В этом году учащиеся 2-х классов получат новые учебники. Учащиеся 1-11-х классов будут обеспечены бесплатными учебниками на 100%", - рассказал Сайлаубай.
Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку
В СКО переход на пятидневное обучение будет обеспечен также в 100% школ, а их более 470, и в них обучаются около 74 тысяч детей. В одну смену будут учиться ученики 254 школ с контингентом 23 тысячи детей. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников", - рассказали в ведомстве.
Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят закон "О статусе педагога", повышены зарплаты учителей и снижена нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к осуществлению несвойственных функций, как это было ранее. В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", - отметил министр в ходе совещания.
В Казахстане 5 сентября начнется прием документов на прохождение стажировок по программе "Болашак"
Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1", - проинформировали в центре.
Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов
Мы приняли решение с нового учебного года перевести все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей", - подчеркнул министр.
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Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?