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В Казахстане введут электронную систему ЕНТ

16.08.2019, 14:23 7453
В Казахстане введут электронную систему ЕНТ
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане введут электронную систему Единого национального тестирования. Об этом сегодня в ходе августовской конференции сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства.
 
По словам Аймагамбетова, МОН планирует трансформацию процедуры проведения ЕНТ. 
 

Мы планируем постепенно переходить к электронной системе сдачи ЕНТ. Необходимо, чтобы ЕНТ гарантировало прозрачность и справедливость распределения грантов", - проинформировал министр.

 
Он отметил, что сейчас зачастую ученики с целью обмануть систему проносят на экзамен телефоны и стремятся набрать больше баллов с помощью вспомогательных средств, а не на основе своих знаний.
 
Как сообщалось ранее, членам госкомиссии МОН РК предложили 600 тыс. тенге за помощь в прохождении ЕНТ. Специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге.
 

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