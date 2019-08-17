В Казахстане введут электронную систему ЕНТ

По словам Аймагамбетова, МОН планирует трансформацию процедуры проведения ЕНТ.
Мы планируем постепенно переходить к электронной системе сдачи ЕНТ. Необходимо, чтобы ЕНТ гарантировало прозрачность и справедливость распределения грантов", - проинформировал министр.
Он отметил, что сейчас зачастую ученики с целью обмануть систему проносят на экзамен телефоны и стремятся набрать больше баллов с помощью вспомогательных средств, а не на основе своих знаний.
Как сообщалось ранее, членам госкомиссии МОН РК предложили 600 тыс. тенге за помощь в прохождении ЕНТ. Специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге.
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