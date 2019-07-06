Специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге (ВИДЕО)

Специалист управления образования обещала высокий балл на ЕНТ и грант в вузе, взяв за это с местной жительницы К.М. 500 тыс. тенге. Эта затея потерпела фиаско: специалист задержана, сообщает портал "Отырар".
Все должностные лица, причастные к вышеуказанным действиям, будут привлечены к установленной законом ответственности", - прокомментировали в антикоррупционном ведомстве.
Как сообщалось ранее, ректор Павлодарского государственного университета и помощник министра образования подозреваются в хищении 7 млн тенге.
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