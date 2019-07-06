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Специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге (ВИДЕО)

05.07.2019, 16:40 9478
Специалист управления образования Шымкента обещала высокие баллы на ЕНТ и грант в вузе за 500 тыс. тенге (ВИДЕО)
Шымкент. 5 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержана специалист управления образования, которая за взятку обещала высокий балл на ЕНТ и грант в вузе, передает Kazakhstan Today.
 

Специалист управления образования обещала высокий балл на ЕНТ и грант в вузе, взяв за это с местной жительницы К.М. 500 тыс. тенге. Эта затея потерпела фиаско: специалист задержана, сообщает портал "Отырар". 

 

Все должностные лица, причастные к вышеуказанным действиям, будут привлечены к установленной законом ответственности", - прокомментировали в антикоррупционном ведомстве.


Как сообщалось ранее, ректор Павлодарского государственного университета и помощник министра образования подозреваются в хищении 7 млн тенге.


 

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