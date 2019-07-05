Ректор университета и помощник министра образования подозреваются в хищении 7 млн тенге

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Ректор Павлодарского государственного университета и помощник министра образования подозреваются в хищении 7 млн тенге, сообщил на брифинге директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает Kazakhstan Today.

"Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере ректором Павлодарского государственного университета имени Торайгырова и помощником министра образования и науки РК. Они подозреваются в хищении более 7 млн тенге путем незаконного начисления в период с 2017 года по настоящее время заработной платы помощнику министра за фиктивную преподавательскую деятельность в данном учебном заведении", - сказал Бердалин.

Кроме того, директор департамента сообщил, что председатель правления АО "Фонд науки" подозревается в получении взятки в сумме 5 тысяч долларов от ректора одного из вузов республики за положительное решение вопроса о финансировании научных проектов и общее покровительство.

Задержание подозреваемого не производилось в виду полного признания вины и сотрудничества со следствием", - отметил он.

Расследование продолжается.

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