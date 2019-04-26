В казахстанском филиале МГУ станет обязательным изучение истории Казахстана и казахского языка

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания сената парламента под председательством Дариги Назарбаевой депутаты приняли ратификацию казахстанско-российского межправительственного соглашения о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, передает Kazakhstan Today.

Соглашением предусматривается обучение в филиале по направлениям подготовки "математика", "прикладная математика и информатика", "филология", "экология и природопользование", "экономика" с обязательным изучением истории Казахстана и казахского языка.

Кроме того, обучение в филиале осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения и ведется на русском языке.

Выпускники Московского университета, завершившие обучение в филиале на основе государственного образовательного заказа Республики Казахстан, обязаны отработать в соответствии с законодательством РК.

Также предполагается создание Межведомственной комиссии для осуществления совместной проверки образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Казахстан, выделенных на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в рамках государственного образовательного заказа, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством РК и др.

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