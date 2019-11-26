В Кокшетау прошел II Областной форум молодых педагогов региона

Кокшетау. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау прошел II Областной форум молодых педагогов Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие, организованное управлением образования региона, прошло 22 ноября. Цель форума - повышение профессионального мастерства молодых педагогов, оказание методической помощи в преодолении профессиональных затруднений методического, информационного, аналитического, дидактического характера, сообщили в ведомстве.

В форуме приняло участие более 100 молодых педагогов области: учителя общеобразовательных школ и педагоги организаций технического и профессионального образования, имеющие педагогический стаж до 5 лет.

Открыла форум заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Б. Дюсенова. С напутственным словом выступили ветераны педагогического труда Б. Омарова, Т. Чеша.

Для молодых учителей провели презентации, коучинги и тренинги специалисты высшего класса образовательных учреждений Алматы, Нур-Султана, Кокшетау. Практическую помощь участникам форума оказали ведущие тренеры Центра педагогического мастерства Кокшетау.

Мастер-классы провели обладатели звания "Уздік педагог-2019" Б. Батанасова, С. Ахметжанова, С. Ербалина.

Молодые педагоги, имеющие профессиональные достижения, проявившие активность и содействие в развитии качества образования области, были награждены благодарственными письмами областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области", - резюмировали в ведомстве.

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