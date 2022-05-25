В МОН ответили, можно ли дарить цветы учителям

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий "ТУЛЕК-2022 - Жана Казакстаннын ертені", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция - можно. Это ведь добрая традиция", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Всего, по данным МОН, последний звонок в 2022 году прозвенит для более чем 3,5 млн школьников страны, из них - более 170 тысяч выпускники. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі".

В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции", - рассказала Каримова.

Отмечается, что праздник "Последний звонок" во всех общеобразовательных школах республики планируется провести в единое время. В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Также в МОН назвали ряд запретов при проведении выпускных. Так, выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускается:

- привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

- организация праздничных столов;

- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

- организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

В ведомстве напомнили, что праздник "Последний звонок" во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата - 16-17 июня 2022 года.



