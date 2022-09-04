В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В школах Казахстана увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президентом поручено приоритет отдавать предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

Кроме того, по его словам, будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3-м классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками.

Глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. В рамках проекта "Комфортная школа" будет действовать единый стандарт строительства и оснащения. Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они обеспечатся отдельными спортзалами и столовыми", - сообщил министр.

Он отметил, что в следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. К примеру, только по столице в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ, каждая из которых будет рассчитана на 2 тысячи мест.

В соответствии с поручением президента дети, проживающие в социально уязвимых семьях, будут бесплатно обеспечены школьной формой.

Будет вводиться образовательный счет, включающий средства, выделяемые из бюджета на обучение детей.

Также в целях повышения качества подготовки кадров с текущего года колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Обновлено 4000 образовательных программ.

Государственный заказ формируется с учетом реальной потребности в регионе.

В соответствии с поручением президента совместно с акиматами регионов начали внедрять целевую подготовку кадров по заявкам предприятий.

Также до конца этого года будет разработан и введен стандарт аккредитации педагогических вузов и "рамка компетенций педагога" - профессиональный стандарт "Педагог".

Кроме того, министр рассказал о дошкольном воспитании и обучении.

Президент поручил принять действенные меры для повышения заработной платы и снизить рабочую нагрузку воспитателей. На сегодня в дошкольных организациях на 1 педагога приходится 25 детей. Средняя заработная плата составляет 147 тысяч. Это ниже средней заработной платы по республике. Если считать от количества детей, стоящих в очереди, то охват детей 2-6 лет составляет 88%, охват детей 3-6 лет составляет 98% от общего количества детей - 57,68%. Поэтому в рамках поручения президента будет внедрена новая система аттестации педагогов дошкольных организаций и повышена их заработная плата", - заключил глава Минпросвещения.