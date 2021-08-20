Зарплату педагогам поднимут на 25%

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане в 2022 году зарплаты педагогов учебных заведений поднимут еще на 25%. Об этом сегодня на ежегодной Августовской конференции сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе 2022 года зарплата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена еще на 25%", - сказал министр.

При этом он отметил, что с сентября этого года изменится система приема на работу педагогов. Соответствующий приказ подписан на днях после многочисленных дискуссий и обсуждений. Как отметил Аймагамбетов, до сих пор решение о приеме на работу принимал директор учреждения. С сентября вводится конкурс в электронном формате, основанный на четких критериях.

Есть четкие измеримые показатели, критерии, и по этим показателям школа и комиссия будет принимать решение о приеме педагога на работу", - подчеркнул министр.

Кроме того, МОН разрабатывает изменения в систему оплаты труда директоров школ.

Когда мы платим одинаковую заработную плату директору, у которого 40 детей, и ту же заработную плату директору, у которого 1200-2000 детей, - здесь нагрузка и степень ответственности разная. Мы об этом уже говорили. Соответствующее решение министерство готовит", - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

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