Завтра пройдут пробные дистанционные занятия

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Завтра, 1 апреля, по всей стране пройдут пробные дистанционные уроки, передает Kazakhstan Today.
Учителя и школьники протестируют интернет-платформы, на которых будут проходить занятия в четвертой четверти, сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов в эфире "Хабар 24".
По словам Асхата Аймагамбетова, к шестому апреля все цифровые ресурсы будут готовы. Главная задача сейчас - обеспечить всех учеников, и городских, и сельских, техникой и Интернетом. Около 300 тысяч школьников Казахстана не имеют своих компьютеров, а у нескольких сотен нет доступа ко Всемирной сети. В Минобразования предоставят таким семьям школьные компьютеры. Параллельно идет закуп новый техники.
Отметим, что, кроме интернет-платформ, на время онлайн-обучения будут использоваться и телевизионный эфир, радио и даже почтовая связь.
В школах дистанционного обучения не было. Поэтому для нас это большой вызов. И здесь речь идет о готовности наших педагогов, их цифровой грамотности. Проблемных вопросов немало, но по ним мы соответствующую работу сейчас проводим", - сказал Асхат Аймагамбетов.
Как сообщалось ранее, общее родительское собрание по вопросам дистанционного обучения состоится 2 апреля.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Школьники были отправлены на ранние каникулы, с 6 апреля они начнут обучаться дистанционно, студенты вузов и колледжей также переведены на онлайн-обучение.
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