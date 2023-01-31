30.01.2023, 17:28 15326
Международные резервы Казахстана составили $90,8 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 3,1%, составив 35,1 млрд долларов США.
Росту резервов способствовало увеличение валютной части активов. Несмотря на повышение цен на золото на 3,0%, до 1812 долл. США за унцию, наблюдалось сокращение портфеля золота из-за его продажи на внешних рынках с целью диверсификации золотовалютных активов", - отметили в Нацбанке.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,7 млрд долларов США), на конец декабря составили 90,8 млрд долларов США.
Денежная база в декабре расширилась на 1,3%, до 11 874,4 млрд тенге (по итогам 2022 года расширение на 8,4%), на фоне роста переводимых депозитов банков.
Денежная масса за декабрь увеличилась на 4,7% м/м, составив 34 295,9 млрд тенге (на 13,9% г/г), наличные деньги в обращении увеличились на 3,4% (на 12,1% г/г). Кредитование физических лиц продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.
Как сообщалось ранее, по итогам торгов на KASE тенге укрепился по отношению к доллару.
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31.01.2023, 10:13 2571
В Генпрокуратуре диспропорцию в оплате труда иностранных и отечественных работников назвали самым распространенным нарушением
Обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 тысячами работников в 68 предприятий на сумму 1,5 млрд тенге
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан рассказали о трудовой защите граждан в 2022 году.
Как отметили в ведомстве, самое распространенное нарушение - диспропорция оплаты за труд отечественных и иностранных специалистов.
По выявленным нарушениям внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечено порядка 228 лиц, наложены штрафы на 72 млн тенге, акиматами отозвано 266 разрешений, 150 иностранцев выдворены из страны", - рассказали в пресс-службе.
Также без внимания не остаются вопросы безопасности условий труда. По актам прокуроров 30 тысячам рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. К административной ответственности привлечено 226 лиц.
Всего в 2022 году прокурорами совместно с уполномоченными государственными органами обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 тысячами работников в 68 предприятий на сумму 1,5 млрд тенге. Для оперативного взыскания задолженности по зарплате налажен обмен данными, проводится работа с дебиторами и идет поиск имущества должников.
К примеру, группа компаний ТОО "Тамыр" задолжала 243 работникам 60 млн тенге. По представлению прокуратуры Северо-Казахстанской области предприятием полностью выплачены долги, а работодатель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП", - поделились в ведомстве.
Напомним, в 2022 году в РК в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 203 из которых погибли.
31.01.2023, 10:01 2206
Формирование общего рынка газа обсудят главы правительств стран ЕАЭС в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2-3 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в Евразийской экономической комиссии.
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза, рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.
Евразийская экономическая комиссия проинформирует членов межправсовета о макроэкономической ситуации в государствах-членах и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, реализации совместного проекта союзных стран по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс".
Межправсовет рассмотрит текущее состояние и перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также вопрос о переносе сроков разработки и утверждения порядка и техусловий доступа к информации, содержащейся в системе учета товаров.
Намечено утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Кроме того, планируется внести изменения в перечень товаров, по которым осуществляется подготовка индикативных балансов; изменить положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.
30.01.2023, 12:30 21021
На двух рынках Алматы завышали цены на продукты
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках "Жулдыз" и "Арыстан". Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в регионах.
По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен", - сообщил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.
Так, он сообщил, что в СКО выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин "у дома". В Алматинской области по линии АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.
По информации пресс-службы правительства, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе (на 2,9%), там подорожало 10 наименований СЗПТ. В тройку антилидеров также попали область Улытау (с ростом цен на 2,6%) и Астана (рост на 2,1%).
В то же время, по данным Комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).
Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.
Двенадцать регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100% потребности на межсезонье, семь - свыше 50%; по моркови - десять регионов создали запасы более 100%, восемь - свыше 50%; по капусте - пять регионов подписали договоры на 100% обеспечение потребности, девять - свыше 50%. По луку - девять регионов находятся в зеленой зоне, то есть законтрактовали объемов более 100% от потребности, восемь - свыше 50%. В красной зоне, это контрактация менее 50%, по запасам картофеля - Алматинская область, по моркови - Павлодарская и Алматинская, по капусте - Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку - Алматинская, Павлодарская, Жетысу", - сообщил Баглан Бекбауов.
На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объеме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.
По данным Министерства сельского хозяйства, в Туркестанской области из 170 пострадавших тепличных хозяйств общей площадью 46 га из-за погодных условий пострадало 36,8 га, из-за проблем с отоплением - 9,2 га. Из них только 1,2 га были засеяны чувствительными для рынка культурами - огурцами и помидорами. Сейчас для поддержки пострадавших фермерских хозяйств ведется работа по их обеспечению льготным кредитованием, налаживанию прямых поставок угля, также рассматривается вопрос предоставления отсрочек по кредитам (на основании актов об ущербе).
Напомним, на юге Казахстана снегопад и морозы погубили ранний урожай овощей.
По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи га теплиц, производящих огурцы и помидоры совокупно порядка 190 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах с учетом ситуации с Туркестанской областью.
Цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка). Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через оборотные схемы. Поручаю Комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и оборотные схемы, также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения", - подвел итоги совещания глава МТИ Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что Казахстан сохраняет зависимость от импорта овощей. Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца. За неделю этот продукт подорожал сразу на 5,5%.
30.01.2023, 12:15 21756
Объемы услуг по передаче электроэнергии по сетям KEGOC выросли на 7,2%
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в стране было произведено 112 865,9 млн кВтч электроэнергии, потребление составило 112 944,6 млн кВтч, информирует Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC).
Объемы услуг по передаче электроэнергии по сетям АО "KEGOC" выросли по сравнению с 2021 годом на 7,2% и составили 58 570,3 млн кВтч. При этом в декабре 2022 года в Казахстане был зафиксирован рекордный показатель потребления электроэнергии. 7 декабря 2022 года максимум потребления составил 16 459 МВт, в то же время суммарная генерация электростанций страны составляла 15 203 МВт.
При таких высоких нагрузках национальная электрическая сеть (НЭС), которую эксплуатирует АО "KEGOC", работала надежно, в штатном режиме", - отметили в компании.
Услуги системного оператора по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии оказаны в объеме 104 263,9 млн кВтч, услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии - в объеме 203 232,9 млн кВтч.
Как сообщалось ранее, в разных регионах Казахстана участились аварии на объектах энергетики. Аналитики отмечают, что общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
Напомним, в прошлом году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году.
30.01.2023, 11:54 22686
Возобновляются прямые рейсы между Астаной и Пекином
С 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики в рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного авиасообщения проработан вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и Китая, информирует пресс-служба КГА.
С 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR", - рассказали в ведомстве.
Вместе с тем с 13 февраля текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует постепенное увеличение полетов между городами Алматы и Пекин с 1 рейса (понедельник) до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с 5 до 7 рейсов в неделю в период весенней и летней навигации. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.
Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - добавили в пресс-службе.
Напомним, "Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан.
30.01.2023, 10:47 24176
QazaqGaz обсудил с итальянским партнером перспективы сотрудничества при строительстве газоперерабатывающего завода на Кашагане
Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности
Фото: QazaqGaz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и директор по разведке и добыче Eni Лукой Виньяти обсудили возможности сотрудничества в рамках реформы газовой сферы в Казахстане, сообщили в пресс-службе QazaqGaz.
В ходе встречи был отмечен интерес недропользователей к предложению по изменению формулы цены товарного газа.
Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности. По его словам, такой подход не только привлечет инвестиции, но и позволит обеспечить газом внутренний рынок страны.
Кроме того, QazaqGaz и Eni обсудили возможные перспективы сотрудничества в рамках строительства ГПЗ на Кашагане.
Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. Основная деятельность осуществляется на Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области и на месторождении Северо-Каспийского СРП в условиях мелководья Северного Каспия
30.01.2023, 10:00 24246
Начал действовать приказ о введении запрета на вывоз лука репчатого с территории Казахстана
Приказ начал действовать с 28 января 2023 года
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 января начал действовать приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2023 года № 39 "О введении запрета на вывоз лука репчатого с территории Республики Казахстан".
Ввести сроком на три месяца запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0703: 070310)", - говорится в документе.
Напомним, 18 января межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него.
По данным Минсельхоза, ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики. Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане, где большой объем продукции был испорчен.
30.01.2023, 08:54 25236
Казахстан намерен в 2023 году привлечь более $24 млрд иностранных инвестиций
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций, для чего со стороны правительства созданы все необходимые условия. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания инвестиционного штаба, на котором рассмотрены итоги работы по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за прошлый год.
Министерству иностранных дел совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами следует провести проактивную работу в данном направлении. Для достижения намеченных показателей также следует усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями", - указал он.
Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что их приток по итогам 9 месяцев 2022 года составил $22,1 млрд, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, ГМК, металлургия, АПК и др.
В топ-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.
Вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров доложил, что объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 трлн тенге (94,2% от годового плана), что на 7,9% больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и складирование.
Среди центральных госорганов годовой план выполнили министерства науки и высшего образования (121,8%), здравоохранения (103,5%), просвещения (102,3%). Наименьшие показатели отмечаются у министерств экологии и природных ресурсов (79,4%), культуры и спорта (72,5%).
Аутсайдерами среди регионов являются Улытауская (75,6%), Атырауская (84,2%) и Жамбылская (86,5%) области. Основными причинами недостижения целевых индикаторов стали затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, неготовность необходимой инфраструктуры, а также влияние геополитической ситуации.
С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Атырауской области - Серик Шапкенов и Жамбылской области - Нуржан Нуржигитов.
Премьер-министр подчеркнул, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 млрд тенге была фактически сорвана.
Недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 млрд тенге. Этот пробел акимат должен был восполнить за счет новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем", - сказал Алихан Смаилов.
Глава правительства отметил, что огромный потенциал и резервы региона не были полностью задействованы и в Атырауской области.
Более 60% инвестиций осуществлены в рамках крупных проектов "Тенгизшевройл" и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам. Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации", - указал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также обратил внимание, что треть вложенных инвестиций в Жамбылской области сформирована за счет бюджетных средств.
Налицо затягивание акиматом реализации ряда значимых проектов, среди которых производство кальцинированной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. Руководству региона необходимо активизировать работу по наращиванию объемов новых инвестиций", - подчеркнул он.
В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.
Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2%, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в 8%. Глава государства поставил задачу увеличить уровень ИОК к ВВП до 25% к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10% ежегодно", - сказал он.
О принимаемых мерах в разрезе отраслей проинформировали министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, энергетики - Болат Акчулаков и сельского хозяйства - Ербол Карашукеев.
Алихан Смаилов отметил необходимость подтянуть работу по привлечению инвестиций в указанных направлениях, в том числе активизировать действия по нереализованным крупным проектам. По его словам, это касается также министерств культуры и спорта, экологии и природных ресурсов.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что главам регионов и министрам нужно учесть все замечания и принять меры по исправлению упущений прошлого года.
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