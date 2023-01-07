06.01.2023, 10:05 11151
Правительство передаст госдоли Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС в оплату акций "Самрук-Казына" Дополнено
Правительство приняло соответствующе постановление
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана передает государственные доли в ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" фонду "Самрук-Казына".
Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", - говорится в постановлении правительства РК.
Документ введен в действие.
Дополнено 06.01.2023, 10.20
В 2021 году заявлялось о том, что РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше $6 млрд. Было подписано межправительственное соглашение о партнерстве в развитии приоритетных отраслей экономики, напомнили в НПП "Атамекен".
В перечень стратегических инвестиционных проектов вошли отчуждение 49% АО "Самрук-Энерго", Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2, АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", модернизация ТЭЦ-2 АО "Алатау Жарық Компаниясы" с минимизацией воздействия на окружающую среду и другие объекты. В рамках соглашения правительство Казахстана было намерено осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - рассказали в нацпалате.
В январе 2022 года правительство отозвало проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в энергетической сфере.
новости по теме
07.01.2023, 11:49 791
Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР
Рассказать друзьям
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - О планах запустить десятки новых международных рейсов в 2023 году рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - сообщили в МИИР.
Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Малазийская лоукост авиакомпания "Air Asia X" в период весенне-летней навигации планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания "Thai Air Asia" - из Бангкока в Алматы", - рассказали в ведомстве.
Группа компаний "Air Asia Aviation Group" при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривает вопрос дальнейшего следования в города Москва (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".
Также авиакомпания "Qeshm Air" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха", а "Эйр Астана" прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы - Тель-Авив в среднесрочной перспективе.
В министерстве напомнили, что в настоящее время полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня (57 маршрутов и 687 рейсов в неделю), а также возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
Также на 5 лет, до 26 декабря 2027 года, продлен режим "открытое небо".
06.01.2023, 13:12 8941
В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо" для расширения географии полетов и увеличения количества международных рейсов.
Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", - сообщает комитет гражданской авиации РК.
Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астане, Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и Туркестане. Также данный режим внедрен в международном аэропорту Актобе для развития региона.
Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", - подчеркнули в комитете.
05.01.2023, 18:21 17511
Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн.
Это на 15% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В нацкомпании сообщили, что экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и других грузов (+83%).
Высокие показатели достигнуты за счет слаженной работы железнодорожников двух стран. АО "НК "ҚТЖ" совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов. Четкую и своевременную организацию работы по приему-передаче грузов продемонстрировали железнодорожники Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь", - отметили в компании.
Там добавили, что, учитывая возрастающий спрос на перевозки грузов в направлении Китая, принимаются меры по ускоренному развитию железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык - Мойынты. После реализации проекта пропускная способность участка увеличится в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки)", - рассказали в пресс-службе.
Также в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз - Бахты.
Реализация этих крупных инфраструктурных проектов даст импульс развитию экономики Казахстана и послужит увеличению грузопотока между странами", - резюмировали в компании.
05.01.2023, 08:45 22586
McDonald's может уйти из Казахстана
Фото: mcdonalds.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, 24 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу в ноябре, сославшись на проблемы с поставками.
Сообщается, что корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.
В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
04.01.2023, 16:21 29821
В Казахстане за год инфляция выросла на 20,3%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в декабре в годовом исчислении составила 20,3%, цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары - на 19,4%, платные услуги - на 14,1%, говорится в отчете бюро национальной статистики.
В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3% и платные услуги - на 0,5%", - говорится в отчете.
Заметнее всего, по данным статистики, в декабре выросли цены на овощи.
В декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны - на 0,9%", - сообщает бюро нацстатистики.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года, беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Также выросли цены на средства для мытья посуды и стиральные порошки, на 4,5% и 4% соответственно.
Цены на платные услуги за прошедший месяц в среднем выросли на 0,5%.
В частности, повысилась стоимость услуг медстрахования туристов - на 7,3%, а услуги мойщиков машин подорожали на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) - по 0,4%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая - по 0,7% - в Шымкенте и Мангистауской области", - сообщается в отчете.
В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях - по 2,5%, цены на непродовольственные товары сильнее всего выросли в Костанайской области - на 2,2%, цены на платные услуги в области Жетісу - на 1,7%.
Из товаров за год больше всего подорожали сахар-рафинад (на 92,7%), хозяйственное мыло (на 87,6%), и канцтовары (на 70,3%). Подешевели сжиженный газ в баллонах (на 23%), и капуста белокочанная (на 15,2%).
Напомним, по результатам опроса, проведенного агентством KAZAKHSTAN TODAY, 82% респондентов ответили, что государство должно установить предельные цены на продукты, а 13% заявили, что люди должны приспособиться к новым реалиям.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в числе задач правительства на текущий год - двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%.
04.01.2023, 12:49 32641
В декабре тенге укрепился на 1,3%
Рассказать друзьям
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года курс тенге укрепился на 1,3%, до 462,66 тенге за доллар США, информирует Национальный банк Республики Казахстан.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 132 до 141 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - говорится в сообщении ведомства.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 43,2 млн долларов США или порядка 1,5% от общего объема рынка", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в декабре Нацбанк валютных интервенций не проводил.
Напомним, в ноябре 2022 года тенге ослаб на 0,14%.
04.01.2023, 09:53 35351
На повышение пенсий и пособий в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума. Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тысячи тенге)", - проинформировали в Минтруда.
В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысячи тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров.
В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.
Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году - 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более - 63 МРП, или 217 350 тенге (в 2022 году - 200 340 тенге).
Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого, с учетом повышения МРП, с этого года также возросли на 8,5%.
Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет.
Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с 5 детьми - 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми - 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с 7 детьми - 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждого 8-го и последующего ребенка - по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).
Как сообщалось ранее, в Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума.
03.01.2023, 14:53 44066
Двукратное сокращение инфляции, рост ВВП на 4% - Смаилов озвучил задачи кабмина на 2023 год
Рассказать друзьям
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил задачи кабмина на текущий год, в числе которых двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что перед правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.
Говоря о преобразовании канцелярии премьер-министра в аппарат правительства, Смаилов отметил, что данная мера позволит усилить общую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.
Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности Правительства и Премьер-Министра. Аппаратом совместно с Администрацией Президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений", - сказал премьер.
Исполняющий обязаности руководителя аппарата правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, "слышащего государства" и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.
Премьер-министр напомнил, что на согласование в администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.
Свыше 500 функций правительства передается министерствам и акиматам.
Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров", - отметил он.
Премьер-министр напомнил, что указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации", - подчеркнул Смаилов.
Глава МИИР Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.
Напомним, инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Значительный вклад в инфляцию до сих пор продолжает вносить рост цен на продукты, которые за год подорожали более чем на 20%.
Читаемое
07.01.2023, 09:12Казахстанцы сегодня отмечают православное Рождество 07.01.2023, 10:561861Не выезжать на закрытые трассы в непогоду призвали водителей в МВД 07.01.2023, 11:32496Токаев и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений 07.01.2023, 11:49416Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР 01.01.2023, 00:40203511Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 01.01.2023, 18:13182106В Казахстане в новогоднюю ночь родились 240 малышей 01.01.2023, 17:18173776В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка 01.01.2023, 00:30167481Гороскоп на 2023 год: прогноз астролога по знакам зодиака 01.01.2023, 12:35164566С 1 января декретный отпуск по уходу за ребенком продлен до 1,5 года 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством373611В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34372766ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13372101В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33368026Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35364521Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?