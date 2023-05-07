Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале составила 340 тысяч тенге

В первую очередь, речь идет об увеличении собираемости налогов и платежей в бюджет

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В комитете по финансам и бюджету мажилиса состоялось предварительное обсуждение подходов к разрабатываемому правительством проекту нового Налогового кодекса.





Председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев отметил, что за прошедшие годы была проведена большая совместная работа по совершенствованию налогового законодательства, обеспечению его стабильности. Глава комитета акцентировал внимание участников заседания на прошлогоднем поручении главы государства о разработке долгосрочной концепции налоговой политики и нового Налогового кодекса, который должен обеспечить справедливое налогообложение, увеличение поступлений в бюджет страны и придать развитию субъектов малого и среднего бизнеса новый импульс.





Такиев призвал правительство и бизнес-сообщество активизировать совместную работу по разработке проекта нового Налогового кодекса, чтобы прийти к единому мнению по спорным вопросам.





Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков рассказал депутатам об основных подходах, которые будут применены при написании проекта кодекса.





В первую очередь, речь идет об увеличении собираемости налогов и платежей в бюджет. То есть акцент будет сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы будут направлены на получение реального мультипликативного эффекта.





Во-вторых, акцент делается на перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. По мнению разработчиков, это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки.





В- третьих, необходимо будет предусмотреть соответствие проекта международной практике. Предлагается имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.





Другим новшеством является то, что министерство предлагает новый Налоговый кодекс принять без закона о введении его в действие. По словам Тимура Жаксылыкова, наличие отдельного закона о введении, который содержит переходные положения и временные нормы, создало множество вопросов по юридической технике. При этом новый Налоговый кодекс планируется ввести в действие с 2025 года.





По словам вице-министра Ержана Биржанова, проводится работа по пересмотру подходов к налоговому администрированию, обеспечению максимально возможной цифровизации налогового контроля. Министерство финансов планирует обновление регистрационных действий, представление налоговой отчетности, реформирование специальных налоговых режимов и администрирование электронной торговли, разработку новой модели управления налоговыми рисками, пересмотр камерального контроля, налоговых проверок, горизонтального мониторинга и принудительного взимания задолженности.





При этом Биржанов подчеркнул, что это только первый блок предложений по модернизации налогового администрирования и работа над совершенствованием всех процессов будет продолжена.





По мнению заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, итоговой целью нового Налогового кодекса должен быть существенный пересмотр ролей государства и бизнеса, в результате чего баланс между интересами налогоплательщиков и государственного бюджета должен обеспечиваться через создание регулятивно-стимулирующей системы налогообложения и сервисно ориентированной налоговой службы.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отметил, что новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение накопившихся структурных проблем, таких как низкая собираемость налогов, высокая концентрация налогоплательщиков, несбалансированность бюджета, теневая экономика, неформальная занятость.





Исходя из имеющихся проблем новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение двух больших задач - обеспечение бюджетной устойчивости и несложная уплата налогов за счет поэтапной отмены форм налоговой отчетности и перехода к сервисной налоговой службе.





В парламент проект нового Налогового кодекса правительство планирует внести в декабре 2023 года.