06.05.2023, 14:11 15691
Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале составила 340 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Медианная заработная плата в первом квартале 2023 года составила 225 736 тенге, сообщает Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Среднеарифметическая заработная плата в первом квартале составила 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3%, в реальном выражении снижение - на 0,6%, информируют экономисты.
В разрезе регионов самый большой размер средней заработной платы зафиксирован в Атырауской области - 618 тысяч тенге, минимальный размер - в Северо-Казахстанской области - 241 тысяча тенге.
В разрезе отраслей самая высокая средняя заработная плата зарегистрирована в горнодобывающей отрасли - 766,5 тысячи тенге, минимальная - в сельском хозяйстве - 179, 3 тысячи тенге.
При расчете среднего значения заработной платы общий фонд оплаты труда делится на количество сотрудников. Это среднее арифметическое значение, которое не может совпадать с личной заработной платой каждого человека. Размер заработной платы варьируется в зависимости от категории, стажа и квалификации работника, также отрасли и региона, где трудится работник. Добавим, что среднее значение заработной платы указывается с учетом всех видов вычетов (подоходный налог, пенсионные и другие виды отчислений)", - пояснили специалисты.
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06.05.2023, 20:53 12191
До 40% завышали торговую надбавку на подсолнечное масло оптовики в ряде регионов
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели результаты анализа цепочки посредников при реализации социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день Комитет торговли выявил 22 риска превышения торговой надбавки, сообщает пресс-служба правительства.
Как доложил на совещании и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков, в некоторых регионах был зафиксирован аномальный рост цен на подсолнечное масло.
По итогам детального анализа электронных счетов-фактур пяти производителей установлены риски нарушения торговой надбавки у крупных оптовиков ТОО "КаИс Инвест" и ТОО "Жазык Групп", которые реализовывали масло подсолнечное с торговой надбавкой от 20 до 40%. Информация по всем установленным рискам передана в департаменты торговли и защиты прав потребителей для принятия мер", - информировал Абильдабеков.
В целом за март-апрель суммарный рост цен на социально значимые продукты составил 0,6%. Из них в марте - 0,4%, в апреле - 0,2%. Устойчивая динамика стабилизации и временами снижения цен наблюдается на гречку, подсолнечное масло, мясо птицы, яйца, сахар.
В то же время конец межсезонья традиционно дает о себе знать повышением роста цен на плодоовощную продукцию. Снижение запасов урожая прошлого года и появление на рынке ранних овощей отразилось некоторым ростом цен на лук в 12 регионах и капусту в 15. За последнюю неделю суммарный рост цен на капусту составил 3,8%, лук - 1,4%, морковь - 0,3%, картофель - 0,1%.
Рост цен на овощи во многом обусловлен снижением темпов разбронирования и появлением на рынке ранних овощей. По итогам мониторинга мы видим, что на рынке реализовано всего 12,2 тысячи тонн лука, притом что из запасов выпустили 19,1 тысячи тонн этого овоща. Выпуск капусты на рынки составил 15 тысяч тонн, а реализовано всего 9 тысяч тонн", - сказал Абильдабеков.
В начале марта Министерство торговли и интеграции организовало поездку в Таджикистан представителей акиматов областей и региональных СПК, во время которой были подписаны соглашения о поставке раннего импортного лука в объеме 6 тысяч тонн по оптимальной рыночной цене.
Регионам было предложено закупать лук из Таджикистана, напрямую заключив контракты с "Таджагропромэкспортом", однако они отказались, заявив, что готовы приобретать этот овощ уже после таможенной очистки непосредственно с территории Казахстана. Тогда к раннему закупу импортных овощей подключили уполномоченного экономического оператора KTZ Express - KTZE Commerce, который заключил контракт с "Таджагропромэкспортом" на поставку овощей в Казахстан. Но и после этого на прошедшей неделе законтрактовались всего 8 регионов общим объемом 220 тонн лука. Город Алматы, Туркестанская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области находятся на стадии подписания. На стадии планирования - СПК "Жетысу". А СПК Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской областей, Алматы и Шымкента не проявляют интереса к заключению контрактов и обеспечению регионов ранним луком по приемлемой цене", - доложил Абильдабеков.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал о балансе основных овощей в регионах. В целом по республике отмечается положительное сальдо по картофелю (22,6 тысячи тонн), имеющиеся запасы обеспечат потребность населения до конца мая. В июне-июле в Туркестанской и Алматинской областях будет проводиться сбор раннего картофеля, и этого объема будет достаточно для покрытия потребности страны до сбора осеннего урожая. По данным акиматов, запасы моркови по республике составляют 32,5 тысячи тонн при месячной потребности городского населения 24,4 тысячи тонн. Ведутся работы по заключению форвардных договоров на поставку овощей осеннего урожая, что необходимо для стабилизации цен в межсезонье 2024 года.
Уже заключены договоры на поставку 101,2 тысячи тонн овощей осеннего урожая, в том числе картофеля - 57 тысяч тонн, моркови - 14,6 тысячи тонн, лука - 18,7 тысячи тонн и капусты - 10,9 тысячи тонн", - доложил Тасжуреков.
Напомним, Казахстан открывает зарубежные компании для стабилизации цен на продукты.
06.05.2023, 11:00 17861
Справедливое налогообложение и рост поступлений в бюджет: подходы к созданию нового Налогового кодекса обсудили в парламенте
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В комитете по финансам и бюджету мажилиса состоялось предварительное обсуждение подходов к разрабатываемому правительством проекту нового Налогового кодекса.
Председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев отметил, что за прошедшие годы была проведена большая совместная работа по совершенствованию налогового законодательства, обеспечению его стабильности. Глава комитета акцентировал внимание участников заседания на прошлогоднем поручении главы государства о разработке долгосрочной концепции налоговой политики и нового Налогового кодекса, который должен обеспечить справедливое налогообложение, увеличение поступлений в бюджет страны и придать развитию субъектов малого и среднего бизнеса новый импульс.
Такиев призвал правительство и бизнес-сообщество активизировать совместную работу по разработке проекта нового Налогового кодекса, чтобы прийти к единому мнению по спорным вопросам.
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков рассказал депутатам об основных подходах, которые будут применены при написании проекта кодекса.
В первую очередь, речь идет об увеличении собираемости налогов и платежей в бюджет. То есть акцент будет сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы будут направлены на получение реального мультипликативного эффекта.
Во-вторых, акцент делается на перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. По мнению разработчиков, это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки.
В- третьих, необходимо будет предусмотреть соответствие проекта международной практике. Предлагается имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.
Другим новшеством является то, что министерство предлагает новый Налоговый кодекс принять без закона о введении его в действие. По словам Тимура Жаксылыкова, наличие отдельного закона о введении, который содержит переходные положения и временные нормы, создало множество вопросов по юридической технике. При этом новый Налоговый кодекс планируется ввести в действие с 2025 года.
По словам вице-министра Ержана Биржанова, проводится работа по пересмотру подходов к налоговому администрированию, обеспечению максимально возможной цифровизации налогового контроля. Министерство финансов планирует обновление регистрационных действий, представление налоговой отчетности, реформирование специальных налоговых режимов и администрирование электронной торговли, разработку новой модели управления налоговыми рисками, пересмотр камерального контроля, налоговых проверок, горизонтального мониторинга и принудительного взимания задолженности.
При этом Биржанов подчеркнул, что это только первый блок предложений по модернизации налогового администрирования и работа над совершенствованием всех процессов будет продолжена.
По мнению заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, итоговой целью нового Налогового кодекса должен быть существенный пересмотр ролей государства и бизнеса, в результате чего баланс между интересами налогоплательщиков и государственного бюджета должен обеспечиваться через создание регулятивно-стимулирующей системы налогообложения и сервисно ориентированной налоговой службы.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отметил, что новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение накопившихся структурных проблем, таких как низкая собираемость налогов, высокая концентрация налогоплательщиков, несбалансированность бюджета, теневая экономика, неформальная занятость.
Исходя из имеющихся проблем новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение двух больших задач - обеспечение бюджетной устойчивости и несложная уплата налогов за счет поэтапной отмены форм налоговой отчетности и перехода к сервисной налоговой службе.
В парламент проект нового Налогового кодекса правительство планирует внести в декабре 2023 года.
05.05.2023, 19:33 26266
Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации
На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела
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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 мая, в Ташкенте в рамках заседания межправительственной комиссии между РК и РУ вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает пресс-служба МТИ.
Дорожная карта включает точечные мероприятия для реализации основного проекта в сфере торгово-экономического сотрудничества, в том числе согласование и утверждение межправительственного соглашения о регулировании деятельности МЦПК.
На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела. В перечень инвестиционных проектов, сформированных казахстанской стороной, входят 63 проекта в области текстильной, пищевой, фармацевтической и машиностроительной промышленности для размещения на территории МЦПК.
Также по итогам заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству первый вице-министр труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасов и заместитель министра занятости и сокращения бедности РУ Эркин Мухитдинов подписали план практических действий по реализации Соглашения между правительствами двух стран "О трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан, и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан" на 2023-2024 гг.
Документом предусматривается: изучение порядка оформления трудоустройства граждан Казахстана и Узбекистана на территории двух стран путем автоматизации бизнес-процессов миграционных потоков, обеспечение обмена законодательными и иными нормативно-правовыми актами в сфере занятости и трудовых отношений, внедрение механизмов взаимного признания медицинских справок трудовых мигрантов, рассмотрение вопроса о целесообразности интеграции баз данных Казахстана и Узбекистана в сфере трудовой миграции, проведение региональной встречи по вопросам трудовой миграции, проведение исследования по вопросам трудовой миграции, выработка предложений по профилактике и пресечению незаконной трудовой деятельности на территории двух стран.
05.05.2023, 18:55 27001
АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 10,7 тысячи тонн российской нефти в Узбекистан
Из принятого объема в I квартале года отгружено 10,7 тысячи тонн нефти. Оставшиеся 14,2 тысячи тонн нефти отгружены в начале апреля
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В марте из системы магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" было принято 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан, сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл".
Из принятого объема в I квартале года отгружено 10,7 тысячи тонн нефти. Оставшиеся 14,2 тысячи тонн нефти отгружены в начале апреля.
В 2023 году общий планируемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" сохраняется на уровне 225 тысячи тонн.
Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тысячи тонн, в 2018 году - 36 тысяч тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
05.05.2023, 14:56 29991
Довести товарооборот с Узбекистаном до 10 млрд долларов планирует Казахстан
Об этом на переговорах в Ташкенте договорились премьер-министры двух стран Алихан Смаилов и Абдулла Арипов
Фото: primeminister.kz
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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой кабмина Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте, сообщает сайт главы правительства.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов.
Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до $10 млрд в среднесрочной перспективе", - сказал Смаилов.
При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.
Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.
Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном", - сказал Арипов.
Напомним, Узбекистан входит в десятку основных торговых партнеров Казахстана.
В конце марта Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы.
04.05.2023, 17:08 41526
Цены на сигареты собираются повысить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане собираются повысить цены на сигареты и папиросы.
Проект поправок в приказ Министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" опубликованы на портале "Открытые НПА".
Минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком планируется установить в размере:
- 710 (семисот десяти) тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
- 770 семисот семидесяти тенге с 1 января 2024 года.
В министерстве также назвали причины увеличения цен на табачные изделия:
- ставки акциза в 2023-2024 годы увеличены на 14%;
- стоимость импортируемого сырья и материалов выросла в среднем на 20%;
- значительно осложнена логистика сырья и компонентов табачных изделий;
- инфляция в 2022 году составила 20,3%.
В начале года сообщалось, что ставки акцизов на табачные изделия увеличатся в Казахстане. При этом ставки будут повышаться поэтапно.
04.05.2023, 11:41 52106
С 1 июня введут новые предельные тарифы для энергопроизводящих компаний
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии - ввод в действие с 1 июня 2023 года, проинформировали в пресс-службе ведомства.
По информации Минэнерго, заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне.
При рассмотрении заявок Министерство энергетики РК в каждом отдельном случае применило индивидуальный подход.Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ - 82%, Риддер ТЭЦ - 75%, Уральская ТЭЦ - 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.
В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.
Также в рамках поручения главы государства министерством ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.
Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения", - добавили в пресс-службе МЭ.
Энергия, топливо, коммунальные услуги, связь: когда рост цен неизбежен и почему это происходит?
На сколько вырастут тарифы на комуслуги, рассказали в Миннацэкономики.
04.05.2023, 10:46 51906
Kaspi.kz получил Гран-при и два золота международной маркетинговой премии E+Awards
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в Центральной Азии прошел международный конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения - E+Awards.
Абсолютным победителем конкурса стал Kaspi.kz. В номинации "Устойчивый успех" за создание всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жұма казахстанская компания получила две награды: Гран-при и золото. Также Kaspi.kz стал обладателем золота за кампанию "Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид". Самым эффективным агентством года в Центральной Азии, жюри признало GForce/Grey (Казахстан) за работы с Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Наша миссия - создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Нашим первоочередным приоритетом является создание сервисов и продуктов непревзойденного качества. И с помощью наших рекламных кампаний мы стараемся про них рассказать нашим любимым клиентам. Мы рады, что жюри международного конкурса присудило наивысшие награды нашей команде. Спасибо каждому нашему клиенту и партнеру, что пользуетесь сервисами Kaspi.kz и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации!"
Авторитетное жюри, в состав которого вошли 52 эксперта, признало компанию лидером по таким показателям, как узнаваемость бренда (Brand Awareness), проникновение (Penetration), интерес к бренду (Consideration), намерения покупателей делать покупки, (Purchase lntent) и визуализация бренда (Brand lmage Attributes).
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