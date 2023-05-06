05.05.2023, 18:55 8186
АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 10,7 тысячи тонн российской нефти в Узбекистан
Из принятого объема в I квартале года отгружено 10,7 тысячи тонн нефти. Оставшиеся 14,2 тысячи тонн нефти отгружены в начале апреля
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В марте из системы магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" было принято 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан, сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл".
Из принятого объема в I квартале года отгружено 10,7 тысячи тонн нефти. Оставшиеся 14,2 тысячи тонн нефти отгружены в начале апреля.
В 2023 году общий планируемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" сохраняется на уровне 225 тысячи тонн.
Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тысячи тонн, в 2018 году - 36 тысяч тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
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05.05.2023, 19:33 7451
Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации
На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела
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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 мая, в Ташкенте в рамках заседания межправительственной комиссии между РК и РУ вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов подписали дорожную карту по созданию международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает пресс-служба МТИ.
Дорожная карта включает точечные мероприятия для реализации основного проекта в сфере торгово-экономического сотрудничества, в том числе согласование и утверждение межправительственного соглашения о регулировании деятельности МЦПК.
На базе международного центра будут расположены предприятия по глубокой переработке сырья, что позволит выпускать продукцию высокого передела. В перечень инвестиционных проектов, сформированных казахстанской стороной, входят 63 проекта в области текстильной, пищевой, фармацевтической и машиностроительной промышленности для размещения на территории МЦПК.
Также по итогам заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству первый вице-министр труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасов и заместитель министра занятости и сокращения бедности РУ Эркин Мухитдинов подписали план практических действий по реализации Соглашения между правительствами двух стран "О трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан, и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан" на 2023-2024 гг.
Документом предусматривается: изучение порядка оформления трудоустройства граждан Казахстана и Узбекистана на территории двух стран путем автоматизации бизнес-процессов миграционных потоков, обеспечение обмена законодательными и иными нормативно-правовыми актами в сфере занятости и трудовых отношений, внедрение механизмов взаимного признания медицинских справок трудовых мигрантов, рассмотрение вопроса о целесообразности интеграции баз данных Казахстана и Узбекистана в сфере трудовой миграции, проведение региональной встречи по вопросам трудовой миграции, проведение исследования по вопросам трудовой миграции, выработка предложений по профилактике и пресечению незаконной трудовой деятельности на территории двух стран.
05.05.2023, 14:56 10976
Довести товарооборот с Узбекистаном до 10 млрд долларов планирует Казахстан
Об этом на переговорах в Ташкенте договорились премьер-министры двух стран Алихан Смаилов и Абдулла Арипов
Фото: primeminister.kz
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Ташкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой кабмина Узбекистана Абдуллой Ариповым в преддверии 20-го заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте, сообщает сайт главы правительства.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей и т.д.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В частности, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов.
Это стало возможным благодаря общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до $10 млрд в среднесрочной перспективе", - сказал Смаилов.
При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.
Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.
Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном", - сказал Арипов.
Напомним, Узбекистан входит в десятку основных торговых партнеров Казахстана.
В конце марта Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы.
04.05.2023, 17:08 22711
Цены на сигареты собираются повысить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане собираются повысить цены на сигареты и папиросы.
Проект поправок в приказ Министра финансов РК "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" опубликованы на портале "Открытые НПА".
Минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком планируется установить в размере:
- 710 (семисот десяти) тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
- 770 семисот семидесяти тенге с 1 января 2024 года.
В министерстве также назвали причины увеличения цен на табачные изделия:
- ставки акциза в 2023-2024 годы увеличены на 14%;
- стоимость импортируемого сырья и материалов выросла в среднем на 20%;
- значительно осложнена логистика сырья и компонентов табачных изделий;
- инфляция в 2022 году составила 20,3%.
В начале года сообщалось, что ставки акцизов на табачные изделия увеличатся в Казахстане. При этом ставки будут повышаться поэтапно.
04.05.2023, 11:41 33291
С 1 июня введут новые предельные тарифы для энергопроизводящих компаний
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в мае планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии - ввод в действие с 1 июня 2023 года, проинформировали в пресс-службе ведомства.
По информации Минэнерго, заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранен на прежнем уровне.
При рассмотрении заявок Министерство энергетики РК в каждом отдельном случае применило индивидуальный подход.Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ - 82%, Риддер ТЭЦ - 75%, Уральская ТЭЦ - 86%. Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.
В целом проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.
Также в рамках поручения главы государства министерством ведется работа по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.
Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК проводится анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения", - добавили в пресс-службе МЭ.
Энергия, топливо, коммунальные услуги, связь: когда рост цен неизбежен и почему это происходит?
На сколько вырастут тарифы на комуслуги, рассказали в Миннацэкономики.
04.05.2023, 10:46 34396
Kaspi.kz получил Гран-при и два золота международной маркетинговой премии E+Awards
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в Центральной Азии прошел международный конкурс на самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения - E+Awards.
Абсолютным победителем конкурса стал Kaspi.kz. В номинации "Устойчивый успех" за создание всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жұма казахстанская компания получила две награды: Гран-при и золото. Также Kaspi.kz стал обладателем золота за кампанию "Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид". Самым эффективным агентством года в Центральной Азии, жюри признало GForce/Grey (Казахстан) за работы с Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Наша миссия - создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Нашим первоочередным приоритетом является создание сервисов и продуктов непревзойденного качества. И с помощью наших рекламных кампаний мы стараемся про них рассказать нашим любимым клиентам. Мы рады, что жюри международного конкурса присудило наивысшие награды нашей команде. Спасибо каждому нашему клиенту и партнеру, что пользуетесь сервисами Kaspi.kz и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации!"
Авторитетное жюри, в состав которого вошли 52 эксперта, признало компанию лидером по таким показателям, как узнаваемость бренда (Brand Awareness), проникновение (Penetration), интерес к бренду (Consideration), намерения покупателей делать покупки, (Purchase lntent) и визуализация бренда (Brand lmage Attributes).
03.05.2023, 13:10 46771
На более чем 19 миллионов тенге оштрафовали производителей в Жамбылской области
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета и обслуживания домофонов
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Тараз. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Производителей в Жамбылской области оштрафовали более чем на 19 миллионов тенге за нарушение антимонопольного законодательства.
В 2022 году АЗРК провело 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках Жамбылской области: ГСМ, СНГ, продуктов питания, строительства жилья, биллинговых услуг, лекарственных препаратов, ТБО, обслуживания приборов учета, предоставления в аренду торговых помещений и т.д., сообщает пресс-служба ведомства.
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета, обслуживанию домофонов и др.
В 2022 году завершено 10 расследований, 15 предписаний, возбуждено 18 административных дел за нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции. По возбужденным административным делам наложены штрафы на сумму 19 326 928 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 711 459 785 тенге", - отметил руководитель департамента АЗРК РК Жамбылской области (ДАЗРК) Жандос Азимов на площадке РСК.
Расследования проводились как в отношении МИО, так и в отношении производителей сахара, цемента, приборов учета, аммофоса, реализации дизельного топлива, сжиженного газа и др.
В частности, было завершено расследование по производству, реализации приборов учета электрической энергии ТОО "Аспан Энерджи" по злоупотреблению доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен. В отношении Товарищества было возбуждено административное дело, по итогам которого наложен административный штраф в размере 4 849 392 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 1 897 735 тенге", - рассказал Азимов.
Также проведено расследование в отношении 6 реализаторов дизельного топлива в связи с ограничением его реализации. По итогам расследования субъекты рынка были оштрафованы на общую сумму 559 741 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 163 704 тенге.
В текущем году работа в данном направлении продолжается, проводится анализ на рынке ГСМ, дизтоплива и СНГ. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил Жандос Азимов.
В сфере продуктов питания с основными торговыми сетями и оптовыми поставщиками продуктов питания были подписаны 6 антимонопольных комплаенсов. Снижена торговая надбавка в супермаркетах на СЗПТ с 15 до 10 %.
В данное время департамент проводит анализ на рынке реализации ГСМ, дизтоплива и СНГ, а также в сфере оптовой реализации СЗПТ, в частности кефира 2,5% и гречки. В целом, в 2023 году запланировано изучение состояния конкуренции на более чем 17 товарных рынках.
02.05.2023, 14:45 63456
КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке, сообщает пресс-служба КФГД.
В пресс-службе отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения", - заявили в КФГД.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.
Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.
02.05.2023, 13:48 62926
В Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары - на 18,2%, платные услуги - на 13,7%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Отмечается, что в апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо - 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%", - заявили в бюро.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
По данным Бюро национальной статистики, в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%.
В апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Отмечается, что среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%.
Также цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Кроме того, повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%", - сообщили в бюро.
По сравнению с апрелем 2022 года канцелярские товары подорожали на 68,5%, мыло хозяйственное - на 59,3%, сахар-рафинад - на 51,7%, средство для мытья посуды - на 51,6%, огурцы - на 50,9%, мыло детское - на 49,6%, рис - на 43,9%, стиральный порошок - на 43%, туалетная бумага - на 42,7%. Напротив, в годовом выражении подешевела капуста - на 53,4%, морковь - на 19,2%.
Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Корзина товаров и услуг, которая используется при расчете Индекса потребительских цен, состоит из 508 товаров и услуг, где 160 - продовольственные товары, 243 - непродовольственные товары и 105 платные услуги. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров", - поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.
Ранее глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
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