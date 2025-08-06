Более чем на 20% подорожали медуслуги в Казахстане с начала года

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года до июня индекс потребительских цен на услуги здравоохранения вырос с 10% до 16%. Это обусловлено инфляционными процессами, влияющими на удорожание всех платных услуг, цены на которые за год повысились на 16,1% и оказали давление на общий показатель инфляции, сообщили аналитики - С начала года до июня индекс потребительских цен на услуги здравоохранения вырос с 10% до 16%. Это обусловлено инфляционными процессами, влияющими на удорожание всех платных услуг, цены на которые за год повысились на 16,1% и оказали давление на общий показатель инфляции, сообщили аналитики energyprom.kz





По данным статистики, более всего на ценовые тенденции в здравоохранении повлияли рост стоимости анализов и обследований (на 21,5%) и первичного приема у врача (на 19,5%). При этом стоимость первичного приема начала расти еще с начала года. Стоимость услуг врачей-специалистов в амбулаториях в июне увеличилась на 8,6% за год, стоимость стоматологических услуг - на 12%.





При этом отмечается, что, несмотря удорожание медуслуг, доходы медицинских учреждений от услуг, оказанных за счет населения или предприятий, в первом квартале текущего года уменьшились на 1,5%. На этот результат повлияло резкое сокращение доходов от деятельности больниц: на 39,4% за год.





Однако это скорее хорошая новость, чем плохая. Детализация данных показывает, что в январе-марте текущего года начала меняться структура доходов больничных организаций. Более весомую нагрузку взяли на себя государственный бюджет и Фонд социального медицинского страхования (ФСМС), поэтому больные стали оплачивать меньше услуг из личного кошелька. Системные изменения коснулись всех типов больниц, но особенно - хирургических отделений, роддомов и женских консультаций. Это нововведение Министерство здравоохранения РК анонсировало еще весной прошлого года. Тогда было решено повысить убыточные тарифы медучреждений. Для этого было дополнительно выделено 20 млрд тенге, которые "нашли" после оптимизации неэффективных расходов здравоохранения", - пояснили аналитики.





Что касается частной медицины, тут в первом квартале 2025 года был отмечен значительный рост доходной части. Например, доходы от стоматологической деятельности выросли на 48,9%, от прочей деятельности по охране здоровья - на 26,1%.





В общую сумму трат на здравоохранение входят медицинские услуги и товары - лекарства и прочая продукция медицинского назначения. И именно фармацевтические препараты составляют основную долю семейного бюджета на здравоохранение. В целом на медицину в первом квартале текущего года казахстанцы тратили в среднем 9,3 тыс. тенге - на 20,9% больше, чем в январе-марте 2024 года. Из этой суммы 4,7 тыс. тенге (или 50,4%) было потрачено на лекарства, лечебное оборудование и аппараты. За год расходы по этим статьям выросли на 14,3%.





Среди затрат непосредственно на услуги наибольшую долю заняла стоматология. За год расходы на стоматологические услуги выросли на 26,1%. Траты граждан на услуги больниц увеличились на 54,1%, однако их доля от всех расходов на здравоохранение оказалась не слишком большой: 10,2%.





Специалисты отметили, что далеко не все казахстанцы считают платную отечественную медицину доступной. В отчетах по обследованию качества жизни населения за 2024 год говорится, что 50,8% респондентов удовлетворены доступностью частных услуг в сфере здравоохранения. Еще 42,2% ответили, что частично удовлетворены, а 2,8% были совершенно недовольны. В категории государственных услуг в здравоохранении доля недовольных была больше: 5,4%. Среди причин недоступности медицинских услуг казахстанцы называли высокую стоимость услуг, большие очереди, дорогие лекарства, отсутствие необходимых специалистов.



