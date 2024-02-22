До пяти дней сократятся сроки прохождения грузов между Казахстаном и Турцией

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство свежего или охлажденного мяса КРС (крупного рогатого скота), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-декабрь 2023 года достигло 80,2 тыс. тонн - на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает - В Казахстане производство свежего или охлажденного мяса КРС (крупного рогатого скота), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-декабрь 2023 года достигло 80,2 тыс. тонн - на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает energyprom.kz





За январь текущего года произвели уже 7,1 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса - сразу на 39,4% больше, чем за январь 2023-го.





Самое популярное среди казахстанцев мясо - говядина: ее потребление составило 18,33 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь 2023 года - на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го.





Следом идет конина: 4,88 кг в среднем на душу населения, рост за год - на 11,7%.





Потребление баранины сократилось на 4% за год, составив 4,02 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь прошлого года.





Потребление свинины уменьшилось на 2,5%: 2,46 кг в среднем на душу населения.





Цены на мясо по итогам января 2024 года выросли за месяц от 0,1% на баранину до 0,6% на конину.





За год заметнее всего подорожала говядина: сразу на 8,7%. Следом идут свинина (на 6,7%), баранина (на 6,3%) и конина (на 4,8%). При этом годом ранее рост цен на говядину составлял 10,7%, на свинину - 15,1%, на баранину - 12,8%, на конину - 16,6%.





Среди регионов Казахстана самое заметное годовое удорожание говядины было зафиксировано в Алматинской (на 16,4%), Атырауской (на 15,7%) и Улытауской (на 14%) областях.





Конина сильнее всего подорожала в Мангистауской (на 11,4% за год) и Улытауской (на 10,5%) областях.





Цены на баранину заметнее всего выросли в Улытауской (на 13,4%), Западно-Казахстанской (на 12,7%) и Алматинской (на 12%) областях.





Свинина в свою очередь сильнее всего подорожала в Акмолинской (на 18,2% за год) и Жамбылской (на 10,3%) областях.