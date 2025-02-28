ЕАБР разместил облигации на 50 млрд тенге для финансирования модернизации ТЭЦ-3 в Алматы
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития разместил трехлетние облигации на 50 млрд тенге с плавающей купонной ставкой, привязанной к базовой ставке Национального банка, на Казахстанской фондовой бирже для финансирования модернизации Алматинской теплоэлектроцентрали-3, сообщает пресс-служба банка.
Реконструкция ТЭЦ-3 - важный шаг в повышении экологической устойчивости энергетики Алматы. Данный проект позволяет не только обновить инфраструктуру, но и сократить воздействие на окружающую среду, это особенно актуально для города. Мы рады, что инвесторы разделяют наше видение и активно поддержали выпуск облигаций", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
По данным банка, реконструкция ТЭЦ-3 предусматривает переход с угля на природный газ, что позволит существенно снизить выбросы вредных веществ, улучшить качество воздуха в мегаполисе и повысить надежность энергоснабжения.
Размещение облигаций вызвало значительный интерес со стороны инвесторов - объем заявок превысил предложение на 9 млрд тенге, что подтверждает доверие к ЕАБР и стратегическую важность проекта", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что организатором размещения облигаций выступил Jusan Invest - один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, обладающий успешным опытом в реализации крупных долговых размещений на рынке капитала.
Мы гордимся успешным размещением облигаций ЕАБР, которое направлено на финансирование критически важного инфраструктурного проекта. Высокий спрос со стороны инвесторов подчеркивает их уверенность в устойчивости банка и значимости модернизации энергетической инфраструктуры Алматы. Мы рады продолжать партнерство с ЕАБР, способствуя привлечению инвестиций в стратегически важные проекты", - заявил управляющий директор Jusan Invest Санжар Оспанов.
Также, отметили в пресс-службе, в рамках размещения участвовал и "Фридом Финанс" в роли соандеррайтера, что позволило привлечь более широкий круг инвесторов.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование реконструкции ТЭЦ-3, реализуемой АО "Самрук-Энерго". Ключевой частью проекта станет установка парогазового блока мощностью свыше 500 МВт, который обеспечит эффективное производство электро- и теплоэнергии с учетом современных экологических стандартов", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Jusan Invest - один из ведущих инвестиционных банков Казахстана, предоставляющий услуги по управлению активами, брокерскому обслуживанию и организации размещения ценных бумаг. Компания активно содействует развитию фондового рынка, помогая привлекать капитал для стратегических и корпоративных инициатив.