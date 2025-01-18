Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо намерены отменить в Казахстане

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов, - В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов, сообщили в Комитете торговли МТИ РК.





Как пояснили в Комитете торговли, рынки должны быть оснащены аппаратами для онлайн-платежей, соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, а также иметь парковочные места в пределах границ своей территории для удобства потребителей. Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций.





В 2025 году модернизация пройдет на 7 рынках в Астане, 10 - в Алматы, 4 - в Шымкенте, 3 - в Жамбылской, ВКО, Костанайской областях и в области Абай, 10 - в Алматинской, 4 - в Атырауской и Кызылординской областях, 1 - в Акмолинской, 2 - в Актюбинской и Улытауской областях, 6 - в Жетысуской и Павлодарской областях. Модернизация также охватит 5 торговых рынков в Мангистауской и Карагандинской областях и 8 рынков в Туркестанской области. Самый крупный проект модернизации торговых рынков реализуется в Западно-Казахстанской области, где планируется провести модернизацию 14 рынков.





В Восточно-Казахстанской области в этом году модернизации подвергнутся рынки "Заречный", "Заря" и "Центральный". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин ознакомился с началом модернизации рынка "Заречный", где уже начались строительные и монтажные работы. Как сообщил глава рынка Тимур Музапаров, внутренняя и внешняя отделка будут завершены в мае этого года.





Модернизация рынков по всей стране должна быть завершена до конца 2025 года. С 2026 года владельцы торговых рынков, не соответствующих современному формату, предусмотренному торговым законодательством, будут привлекаться к административной ответственности. Согласно Национальному плану развития, до 2029 года планируется довести долю современного формата торговли до 70%", - добавили в ведомстве.