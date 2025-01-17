16.01.2025, 17:30 35976
Исторический максимум: объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн
Фото: Информационная компания Урумчи
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн, что является историческим максимумом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн и составил 13,7 млн тонн. Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, зерновые грузы и др. Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.
Важным фактором роста стало открытие казахстанского терминала в международном сухом порту Сианя. 2024 году через данный терминал и порт Актау прошло более 300 контейнерных поездов, что в 30 раз больше, чем в 2023 году", - добавили в пресс-службе.
Напомним, объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос до 3,8 млн тонн.
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17.01.2025, 12:01 2471
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне на уровне 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", - проинформировали в банке.
Отмечается, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.
В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время (...) ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Также подчеркивается, что рост производства наблюдается во всех основных отраслях.
Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне", - сообщили в Нацбанке.
Подчеркивается, что сохраняются проинфляционные риски.
Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования", - пояснили в банке.
Также отмечается, что совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции.
В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
17.01.2025, 11:24 3516
Казахстану вновь продлили до июня компенсационный период по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану, как участнику ОПЕК+, вновь продлили компенсационный период для перепроизведенных объемов нефти.
Компенсационный период для перепроизведенных объемов для стран - участников Соглашения ОПЕК+, которые добыли объемы нефти выше своих обязательств, был продлен до конца июня 2026 года на встрече стран ОПЕК+ в декабре 2024 года", - ответили в пресс-службе Министерства энергетики РК на запрос агентства.
Напомним, в декабре Казахстан в числе других стран ОПЕК согласился продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.
Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий", - говорилось в заявлении Минэнерго.
8 января министерство сообщило, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
13 января из-за введенных США санкций в отношении российского энергосектора мировые цены на нефть резко выросли. Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпромнефть Казахстан".
17.01.2025, 09:08 9626
В декабре годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в ноябре - 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Отмечается, что наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5% г/г (в ноябре - 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный - в Туркестанской области (3,0%).
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3% г/г (в ноябре - 8,0%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Павлодарской области (5,3%).
Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г (в ноябре - 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,9%), значительно ниже - в Туркестанской области (9,5%).
В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021 годов).
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
16.01.2025, 15:26 39566
Бектенов поручил расширить льготную жилищную программу для технических специалистов
Фото: pexels.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана прошло совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе совещание обсуждены подходы по трансформации "Отбасы банка" в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов. На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как "Каражанбасмунай", "Шубарколь комир", "Евроазиатская энергетическая корпорация", ССГПО, "ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" и другими.
Глава правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу "одного окна" и в целом на развитие экономики страны.
По итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн квадратных метров к 2029 году.
15.01.2025, 16:41 75871
Порядка 6,8 трлн тенге инвестиций потребуется для модернизации коммунальных сетей Казахстана
Износ инфраструктуры 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Потребность в инвестициях до 2029 года на модернизацию коммунальных сетей составит 6,8 трлн тенге, 6,2 трлн - на генерацию электроэнергии. Об этом было заявлено в ходе первого заседания проектного офиса по реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Инвестиции на модернизацию коммунальных сетей планируется привлечь от банков второго уровня, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Создание механизма финансирования субъектов естественных монополий, рассмотрение заявок на льготное финансирование либо субсидирование возложены на АО "НУХ "Байтерек". Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов и строительно-монтажными работами закреплены за АО "Казцентр ЖКХ".
Нацпроект направлен на снижение аварийности инфраструктуры и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг. На сегодняшний день износ энергетической и коммунальной инфраструктуры 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%. Таким образом, перед Проектным офисом поставлены задачи по снижению износа инженерных сетей до 40% и строительству новых источников генерации электроэнергии (дополнительно 7,3 ГВт)", - проинформировали в правительстве.
Отдельно на заседании обсудили меры поддержки для категории социально уязвимых слоев населения.
Уязвимые слои населения будут защищены от роста тарифов за счет автоматизированной системы жилищной помощи. Профильным министерствам поручено проработать вопрос установления порога предельно допустимых расходов по коммунальным платежам до 5% от совокупного дохода семьи для социально-уязвимых слоев, унифицировать применяемые нормы площади жилья, потребления коммунальных услуг на одного человека для увеличения количества получателей жилищной помощи", - отметили в кабмине.
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями в двухнедельный срок внести в аппарат правительства детальную дорожную карту по реализации нацпроекта.
15.01.2025, 15:56 77871
На ITS стартовали торги первым в Центральной Азии и Закавказье шариатским индексным фондом ITS Shariah
В ходе первичного предложения бумаг инвесторы приобрели 500.000 акций фонда по цене 10 долларов США на общую сумму 5 млн долларов
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международная торговая площадка ITS 14 января 2025 года начала торги акциями первого в Центральной Азии и Закавказье шариатского индексного ETF (exchange traded fund) ITS Shariah под тикером ITSS, сообщает пресс-служба ITS.
В ходе первичного предложения бумаг инвесторы приобрели 500.000 акций фонда по цене 10 долларов США на общую сумму 5 млн долларов. Первичный листинг ITSS ETF состоялся днем ранее на бирже МФЦА AIX. Каждая акция ITSS ETF является равноправной долей в шариатском фонде ITSS ETF, который зарегистрирован как отдельное юридическое лицо в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) в соответствии с нормами Исламского финансирования.
Инвестиционная стратегия ITSS ETF состоит в максимально точном следовании составу и динамике шариатского индекса ITS Shariah. Инвестиционный портфель ITSS ETF составляют 30 крупнейших глобальных компаний, чья деятельность и финансовое состояние соответствуют критериям Международной Организации по Бухгалтерскому Учету и Аудиту в Исламских финансовых институтах AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).
Акции компаний, вошедших в фонд ITSS ETF, отбираются и проходят ежедневный независимый мониторинг сертифицированной компанией Sahih Invest. На момент начала торгов в состав фонда ITSS ETF, в частности, вошли такие мировые технологические лидеры как Apple, Microsoft, Nvidia, AMD и Tesla, нефтяные компании ExxonMobil и Сhevron, фармацевтические гиганты Merck & Co, AstraZeneca и Abbott Laboratories, популярные производители потребительских товаров Procter & Gamble и Johnson & Johnson, мировые платежные системы Visa и Mastercard, а также многие другие акции глобальных компаний.
ITSS ETF стал вторым по счету индексным фондом в Центральной Азии, созданным в юрисдикции МФЦА и обращающимся на платформе ITS и на бирже AIX.
Акции ITSS ETF позволяют получить доступ к широкому кругу глобальных халяльных акций как для инвесторов с небольшим опытом, так и профессиональных управляющих. Фонд ITSS - это ликвидный и сбалансированный инструмент, отличающийся высокой диверсификацией по отраслевому признаку с весомой долей IT компаний. Появление нового инструмента - важный этап в формировании новой архитектуры финансовой системы всего региона", - отметил CEO ITS Чингиз Канапьянов.
Управляющим фондом ITSS выступает компания IPS Capital, которая обладает статусом Islamic Window в МФЦА и Шариатском Наблюдательным Советом во главе с муфтием Мухаммадом Ибрагимом Эсса.
Запуск первого исламского индексного фонда на площадке МФЦА - важный шаг для развития исламского финансирования в Казахстане и Центральной Азии. Этот инструмент открывает новые возможности для диверсификации рынка, привлечения устойчивых инвестиций и создания доверия среди участников финансового сектора", - отметила руководитель исламских финансов в МФЦА Мадина Тукулова.
Акции ITSS ETF номинированы в долларах США. Начальная цена одной акции ITSS ETF - 10 долларов. Торговля на ITS осуществляется с 10.00 до 3.45 следующего дня по времени Астаны. С первого дня торгов ликвидность акций ITSS ETF поддерживается маркет-мейкерами на протяжение всей торговой сессии. Разница в предложении на покупку и продажу акций ITSS ETF уже на момент старта составила около 5 базисных пунктов или 0,005 доллара. Стоимость услуг по управлению ITSS ETF установлена на уровне 0,5% в год. Ребалансировка фонда ITSS ETF осуществляется на ежемесячной основе.
Состав, динамика в реальном времени, методология индекса и другие документы опубликованы на сайте ITS.
В пресс-службе обратили внимание инвесторов на то, что акции и ценные бумаги ETF являются рискованным активом. Показатели доходности в прошлом приводятся исключительно со справочными целями и не могут служить прогнозом на будущее. Стоимость акций ITS Shariah ETF может расти или снижаться, отражая динамику стоимости ценных бумаг, входящих в корзину ITS Shariah.
ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.
ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.
Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.
ITS рассчитывает собственные индексы ITS World (ITSW) и ITS Shariah (ITSS).
Прямыми клиентами ITS являются профессиональные участники рынка ценных бумаг из Казахстана и других стран - финансовые посредники, как аккредитованные, так и напрямую зарегистрированные в МФЦА. Инвесторы - частные и юридические лица - получают доступ к торгам через финансовых посредников - брокеров и банки.
15.01.2025, 14:26 80741
Не там вы ищете олигархов - депутаты требуют пересмотреть параметры контроля мобильных переводов
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов и ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 миллион тенге в месяц, передает корреспондент агентства.
Малый и микробизнес - это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках, кафешках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют из бюджета, не они выводят в офшоры миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране - купит ребенку одежду или немного расширит свой малый бизнес. Не там вы ищете олигархов, господа чиновники. Ищите тех, кто ворует миллиарды", - выступил с депутатским запросом мажилисмен Азат Перуашев.
Депутат рассказал, что сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи. Такое давление, по мнению спикера, грозит существенными экономическими и социальными издержками для бизнеса и материального положения казахстанцев.
В соседней России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тысячи рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 миллиона рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 миллиона тенге. У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в РФ. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации?" - обратился Азат Перуашев.
Также депутаты считают, что заявленный порог общей суммы платежей в 255 тысяч тенге неадекватен современным реалиям.
Сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20 процентов, и с оборота в 255 тысяч тенге (3 МЗП), его прибыль составит 50-60 тысяч тенге, то есть меньше минимальной зарплаты. Для того, чтобы чистая прибыль составила вышеуказанные 255 тысяч тенге, оборот предпринимателя должен составлять более 1 миллиона тенге в месяц", - отметил мажилисмен.
Напомним, на фоне введения контроля мобильных переводов казахстанцы стали чаще обналичивать деньги.
В каких случаях мобильные переводы могут расцениваться как налогооблагаемый оборот.
14.01.2025, 13:44 125421
Вырастут ли цены на маркетплейсах после введения обязательной регистрации в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, будут ли расти цены на товары зарубежных маркетплейсов после введения обязательной регистрации онлайн-магазинов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Что касается удорожания или удешевления, то сегодня, если мы сопоставим цены на маркетплейсах, которые уже в правовом поле Казахстана, в том числе и Ozon, и Wildberries, то мы видим, что они конкурентные. В то же время, проводя анализ, мы увидели, что изменения, направленные на защиту прав потребителей и большую товарную прослеживаемость, не повлекут увеличения в разы. То есть говорить о том, что после внесения поправок стоимость поменяется в сторону удорожания - этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", - сказал Шаккалиев.
При этом министр заверил, что товары на уже зарегистрированных в Казахстане маркетплейсах не подорожают, так как ценовая политика уже сформирована и законодательные требования не предполагают дополнительных затрат.
Ранее руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?