Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год  

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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начнет экспортировать в Китай газ и нефть, сообщил на пресс-подходе в Алматы министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.





По его словам, речь идет об объеме до 4,5-5 миллиардов кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год.





При этом министр уточнил, что объемы поставок будут регулировать ежегодно исходя из возможностей производителей газа в Казахстане. Сейчас объемы поставок невелики - чуть более 1 млн тонн, но у страны есть дополнительные экспортные возможности.









Газ будем экспортировать по газопроводу Казахстан - Китай. Плюс мы через нашу, казахстанскую территорию осуществляем транзит туркменского газа в Китай", - добавил министр.





Он также подчеркнул, что поставки газа на внутренний рынок являются приоритетом.





Кроме того, Казахстана намерен экспортировать в Китай до 10 млн тонн нефти в год. Для этого стороны рассматривают проект по расширению участков нефтепровода Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Через них нефть будут переправлять в Китай из западных регионов страны.





Китай поставил вопрос по гарантированию объемов нефти. Мы как министерство сообщили, что можем дополнительно поставлять до 10 млн тонн в год", - уточнил глава Минэнерго.



