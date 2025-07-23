22.07.2025, 10:23 40251
Казахстан намерен удвоить добычу меди к 2030 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала. Также будет увеличена добыча железной руды. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании правительства.
За счет расширения внутренней переработки и запуска новых проектов по производству горячебрикетированного железа объем добычи железной руды вырастет на 40% и достигнет 52 млн тонн", - сказал он.
По его данным, добыча металлургических руд в Казахстане выросла на 7,8%, а производство металлов - на 6,9%.
Особое внимание уделяется дальнейшей переработке базовых металлов, развитию смежных отраслей и выпуску продукции высоких переделов. В 2025 году планируется вдвое увеличить переработку меди, на 50% - алюминия, более чем в два раза - свинца, а также повысить производство цинка на 11%.
В целом доля горно-металлургического комплекса в ВВП составляет 8%, объем продукции превышает 14 трлн тенге, в отрасли занято порядка 224 тысяч человек. В 2024 год в металлургическую отрасль было инвестировано более 1,7 трлн тенге. Производительность труда в секторе выросла на 9,4%, достигнув $102 тыс. на одного работника.
Меры по обеспечению базовыми металлами отечественных производителей помогают загружать действующие предприятия, выпускающие продукцию средних и высоких переделов. Увеличивается производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров. Также запущены новые проекты по производству биметаллических радиаторов отопления, промышленных аккумуляторов и латунных изделий", - отметил вице-министр.
В 2025 году в Казахстане планируется реализация 190 промышленных проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. По информации вице-министра промышленности и строительства, это позволит создать порядка 23 тыс. постоянных рабочих мест.
Из них 28 проектов в горно-металлургической отрасли на сумму 444 млрд тенге обеспечат 6,5 тыс. новых рабочих мест. Среди них проекты по производству прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Караганде, алюминиевых профилей в Туркестанской области, алюминиевых изделий в Акмолинской области, ферросплавов в Павлодаре и катодной меди в Жамбылской области.
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20.07.2025, 15:34 111006
Казахстан и Россия будут запускать спутники в совместном проекте "Байтерек"
Фото: Instagram/news_baikonur
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пуски полезной нагрузки на орбиту с совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" будут пользоваться спросом в мире, так как перспективная ракета "Союз-5" предлагает широкий спектр возможностей, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана изданию ТАСС.
Прогнозируется, что ежегодно в течение следующих 10 лет будет запускаться в среднем 3700 спутников ежегодно. С учетом этого, принимая во внимание основные характеристики ракеты "Союз-5" по выводу космических аппаратов на геопереходную и солнечно-синхронную орбиты, имеющие высокий спрос у заказчиков, комплекс "Байтерек" будет пользоваться спросом на мировом рынке", - отметили в МЦРИАП.
В министерстве пояснили, что конфигурация ракеты-носителя "Союз-5" предусматривает два вида головных обтекателей диаметрами 4,1 м и 5,2 м.
Такое решение делает новый носитель более гибким на международном рынке пусковых услуг и позволяет предлагать потенциальному заказчику значительно более широкий спектр возможностей по выведению полезных нагрузок", - добавили в министерстве.
Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура, он реализуется по межправсоглашению от 2004 года. Первый испытательный пуск намечен на декабрь 2025 года, в настоящее время казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры, российская сторона - подготовкой ракеты-носителя.
Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев рассказал, что с 2025 по 2027 год планируются три тестовых запуска на совместном с Россией космическом комплексе "Байтерек". Начиная с 2028 года уже будут официальные запуски. Планируется четыре запуска ежегодно.
19.07.2025, 09:02 177506
В Казахстане намерены повысить цены на сжиженный газ с 1 августа
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа, которым предусматривается повышение в стране цен на сжиженный нефтяной газ с 1 августа, передает корреспондент агентства.
Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - сообщили в Министерстве энергетики.
Как пояснили в ведомстве, необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа.
Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - заявили в министерстве.
В Минэнерго отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.
По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%. При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ", - добавили в пресс-службе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа.
18.07.2025, 15:01 226456
Президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщает Акорда.
Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение", - отметили в Акорде.
Также сообщается, что корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%", - пояснили в Акорде.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, мажилис одобрил поправки сената в Налоговый кодекс. Закон был направлен на подпись главе государства.
Также в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны.
18.07.2025, 10:34 236646
ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился государственный аудит эффективности налогового и таможенного администрирования. Его итоги подведены на заседании Высшей аудиторской палаты.
Всего по итогам аудита установлено: финансовых нарушений на 747 млн тенге, потерь бюджета по доходной части более чем на 2 млрд тенге, а также 34 процедурных нарушения и 29 системных недостатков. По всем выявленным проблемам ВАП разработаны рекомендации по их устранению", - отметили в палате.
Госаудиторы выяснили, что, несмотря на рост числа налоговых проверок и сумм доначислений, общая эффективность снизилась. 70% доначислений приходится на комплексные проверки. Однако проверки на основе системы управления рисками (СУР) оказались существенно менее результативными, чем внеплановые проверки по решению КГД и в рамках уголовных дел.
При проверке более 900 предприятий, отобранных СУР, доначислено всего 46 млрд тенге. Автоматизация отбора недостаточно эффективная: из плана на I полугодие 2024 года вручную исключен 61% налогоплательщиков, из плана на II полугодие - 97%.
По таможенным проверкам также отмечается снижение эффективности. 70% начислений пришлось всего на одного участника внешнеэкономической деятельности. Проверки на основе СУР также заметно уступают внеплановым.
Как следует из аудиторского заключения, таможенное администрирование не в полной мере учитывает требования техрегламентов при ввозе товаров. В 2024 году шесть крупных импортеров одежды из Турции ввезли товар на $145 млн, приложив 150 сертификатов стран ЕАЭС, 104 из которых не значатся в официальных реестрах. Это указывает на имеющиеся риски ввоза поддельных товаров, что создает угрозу здоровью населения.
Работа по мониторингу 354 крупных налогоплательщиков показывает эффективность только в отношении недропользователей - 105 компаний. По остальным ситуация требует внимания. За отчетный период лишь 33 компаниям было направлено 35 извещений и требований. Результативными оказались всего шесть, по которым поступило 643 млн тенге - это 0,01% от всего объема налоговых поступлений 249 крупных налогоплательщиков. Таким образом, работа по мониторингу требует систематизации", - отметили в ВАП.
По данным палаты, в 2024 году несвоевременный возврат НДС составил 420 млрд тенге, что несет риски предъявления пени почти на 5 млрд тенге. Также выявлен необоснованный возврат НДС на 375 млн тенге.
Аудиторы отметили, что Казахстан уступает по количеству маркируемых товаров другим странам ЕАЭС. В республике по-прежнему нет утвержденной методики, которая бы показывала, какие товары нужно маркировать в первую очередь.
КГД недостаточно использует данные системы маркировки. В настоящее время отсутствие на упаковках кодов Data Matrix позволяет выявлять контрабанду табачных изделий. Однако, несмотря на это, в 2024 году на специальное мобильное приложение поступило 246 обращений по случаям контрабанды табачной продукции. При этом ни одно из них не было отработано. Потенциал маркировки остается нераскрытым", - сообщили в ВАП.
18.07.2025, 09:14 240926
На ПНХЗ завершились планово-предупредительные работы
Фото: КМГ
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Павлодар. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ - дочернее предприятие "КазМунайГаза") успешно завершились планово-предупредительные работы (ППР), сообщили в пресс-службе КМГ.
Плановые работы начались 18 июня и завершились 16 июля. Таким образом, график, утвержденный Министерством энергетики РК, был выполнен на один день раньше срока. Проведение ППР - это обязательное требование закона "О гражданской защите" и ключевой элемент производственной стратегии завода. Эти работы обеспечивают бесперебойную и безопасную деятельность предприятия, а также соблюдение экологических стандартов", - отметили в компании.
В ходе мероприятий ППР были проведены: техническое освидетельствование и экспертиза 137 единиц оборудования, работающего под давлением, 16 секций технологических печей, свыше 930 технологических трубопроводов общей протяженностью более 140 тысяч погонных метров; ремонт насосно-компрессорного оборудования в количестве 78 единиц и плановая ревизия контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования.
На установке первичной переработки нефти была проведена сложная работа по замене электродегидраторов и металлоконструкций. Общий вес нового оборудования составил 512 тонн. Кроме того, в парке хранения сжиженных газов были заменены емкости общим весом 216 тонн. Эти меры значительно повысят надежность и безопасность производства.
С целью повышения качества выпускаемой продукции выполнена замена внутренних устройств технологических колонн: К-102 на установке первичной переработки нефти, колонн К-101, К-105, К-108, К-601 комплекса глубокой переработки нефти, а также К-201 производства серы и колонны К-1 установки замедленного коксования", - сообщили в КМГ.
Отмечается, что для выполнения этих задач было привлечено 1310 специалистов и задействовано 107 единиц автомобильной и специальной техники.
17.07.2025, 15:40 308281
Курс доллара подскочил на 6 тенге по итогам торгов
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара подскочил на 6 тенге по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 17 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 532,74 тенге, подорожав сразу на 6,05 тенге.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве заявил, что в Казахстане не ожидается резкого ослабления национальной валюты.
Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
17.07.2025, 10:51 338376
С начала года рост машиностроения в Казахстане составил 11%
В 2025 году планируют произвести более 147 тысяч автомобилей
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первых шести месяцев 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала рост в 11,1%. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщили в пресс-службе правительства.
Основные драйверы роста: производство автомобилей (+12,1%), железнодорожных и других транспортных средств (+7,1%), сельхозтехники (+1,3%), электротехники (+21,5%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (рост в 1,7 раза), а также ремонт и установка машин и оборудования (+12%).
Автомобилестроение дает порядка 41% от объема машиностроения. Сегодня в стране работают два автозавода, выпускающих бренды JAC, Chevrolet, KIA, Lada, Jetour, Hongqi, Skoda, Hyundai и Genesis.
В этом году в Казахстане будут введены в строй еще два новых предприятия - мультибрендовый завод в Алматы и завод KIA в Костанае. В Алматы планируется выпуск автомобилей таких брендов, как CHANGAN, Haval и CHERY.
В 2025 году в Казахстане планируется произвести 147 824 автомобиля.
Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции принять меры для оперативной выдачи необходимой разрешительной документации, что позволит своевременно запустить серийное производство новых моделей и обеспечить загрузку мощностей.
Железнодорожный сектор занимает 13% в структуре машиностроения. В 2024 году в Казахстане произведено 125 локомотивов и свыше 2,7 тыс. вагонов на общую сумму 599,3 млрд тенге. Сегодня в этом сегменте работают пять производственных предприятий, расположенных в Астане, Петропавловске, Экибастузе и Атырау.
С этого года начал работу завода Stadler Kazakhstan в Астане, запуск которого стал важным этапом в трансформации отрасли и расширении локализации.
Для стимулирования обновления подвижного состава Министерство транспорта инициировало введение ограничений на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Соответствующий нормативный документ уже разработан и проходит процедуры согласования.
Вице-премьер поручил ускорить решение процедурных вопросов, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Кроме того, около 9% общего объема машиностроения приходится на электротехническую продукцию. В 2024 году в Казахстане было произведено свыше 270 тыс. единиц бытовой техники.
С этого года в стране стартует производство телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung.
Сельскохозяйственное машиностроение занимает около 6% в структуре отрасли. Сегодня в Казахстане самоходную сельхозтехнику производят 10 крупных предприятий. Благодаря действующей программе льготного лизинга отечественные производители обеспечивают до 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам. В прошлом году в Казахстан зашли и сейчас усиливают свое присутствие финский SAMPO, китайский ZOOMLION и американский John Deere.
По итогам первого полугодия в Казахстане произведено порядка 4 тыс. тракторов (+39,3%) и 441 зерноуборочный комбайн (+64,6%). Годовой план предусматривает выпуск более 10 тыс. единиц сельхозтехники, что на 27% выше показателей прошлого года.
Вице-премьер поручил обеспечить весь комплекс необходимых мер, направленных на сохранение устойчивых темпов роста машиностроения как одного из ключевых секторов обрабатывающей промышленности и важнейшего драйвера технологического развития страны.
16.07.2025, 12:26 417476
Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
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Актобе. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай запускают совместный проект по строительству завода по производству карбамида. Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, китайской корпорацией CNPC, НК "КазМунайГаз" и акиматом Актюбинской области подписано в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, сообщили в Минэнерго.
По данным ведомства, завод планируется разместить в Актюбинской области, вблизи Жанажолского газоперерабатывающего завода (ЖГПЗ), на базе которого будет обеспечено сырьевое снабжение - до 600 млн кубометров товарного газа в год. Проектная мощность предприятия составляет до 800 тыс. тонн карбамида в год. Общий объем инвестиций оценивается в $1,25 млрд. Сроки реализации - 2024-2029 годы.
Ожидается создание до 3 тысяч рабочих мест на этапе строительства и до 400 - в период эксплуатации.
Проект уже включен в состав СЭЗ "Актобе". В текущем году в сотрудничестве с Национальной академией наук при президенте РК проведены агроиспытания удобрения в четырех регионах страны.
Реализация проекта "Карбамид" станет значимым вкладом в развитие отечественной газохимии, повышение продовольственной безопасности и расширение экспортного потенциала Казахстана", - отметили в Минэнерго.
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