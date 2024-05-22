Казахстан планирует увеличить экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза

По итогам прошлого года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить в среднесрочной перспективе экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза, до $12,5 млрд. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.





Для достижения показателя в $45 млрд к 2029 году определены следующие ключевые направления для наращивания экспорта. В первую очередь взят фокус на Китай. Мы ставим цель - в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до $12,5 млрд. По итогам 2023 года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд", - сказал Шаккалиев.





Он отметил, что в начале мая зарегистрировано торговое представительство QazTrade в СУАР (Урумчи). Также запланировано участие казахстанских компаний в двух крупных выставках Китая: в городах Урумчи и Шанхае.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что на прошлой неделе с заместителем премьера Госсовета КНР были обсуждены вопросы расширения торговых отношений с Китаем.





Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства", - сказал премьер.





Как сообщил глава Минторговли, со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли. Также прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос в странах Ближнего Востока.





По его словам, также приоритетным направлением являются рынки Европейского союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию.





Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать", - поручил Бектенов.





Он отметил, что в текущем году объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до $37,7 млрд, а по итогам 2025 года - до $41 млрд.