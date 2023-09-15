Казахстан подписал соглашение со странами ЦА об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта

Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам

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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года совместно с кыргызской стороной в соответствии с прогнозными данными по трансграничным рекам, - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года совместно с кыргызской стороной в соответствии с прогнозными данными по трансграничным рекам, сообщает пресс-служба главы правительства.





Вместе с тем в ходе совещания по вопросам исполнения поручений, данных в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область, рассмотрены актуальные вопросы проектов строительства канализационно-очистных сооружений и реконструкции тепломагистралей в Таразе, капитального ремонта многоэтажных жилых домов в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу, а также модернизации существующих котельных.





Наряду с этим представлены доклады по проектам строительства мостов "Радай" и "Карабогет" в Мойынкумском районе, моста через железнодорожный переезд на автодороге районного значения "Отар-Гвардейск".





Фото: primeminister.kz





Кроме того, участники обсудили меры по возведению новых школ за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования и пристроек к основным школам в рамках государственной программы, строительству многопрофильной больницы и перинатального центра в Таразе, реконструкции центральных больниц Меркенского, Таласского и Шуского районов, а также открытию новых медобъектов в Байзакском, Жуалынском и Кордайском районах.





Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам. При этом требуется уделить особое внимание капитальному ремонту водохозяйственных сооружений, реконструкции оросительных сетей, строительству водохранилищ и внедрению водосберегающих технологий.



