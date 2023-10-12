11.10.2023, 12:35 46976
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом и мукой - Дуйсенова
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента Казахстан заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова заявила, что ожидаемого объема собранного зерна будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Для стабилизации цен на пшеницу и исключения "серого импорта" до 11 апреля 2024 года продлено ограничение на ввоз зерна железнодорожным и автотранспортом на территорию страны. Данное ограничение не коснется лицензированных элеваторов, зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий, а также транзитных перевозок пшеницы через территорию Казахстана. Кроме того, это никак не помешает и отечественным производителям, использующим зерно для собственных нужд.
Вместе с тем она отметила, что правительством принимается комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания. В частности, для недопущения роста стоимости овощей проводился форвардный закуп и применялись товарные интервенции в межсезонье.
Заместитель премьер-министра напомнила, что в каждом регионе имеется стабилизационный фонд.
Для них были разработаны индикативы по необходимым объемам закладки. Заключено порядка 11,5 тысячи соглашений с торговыми объектами и производителями по непревышению 15-процентной надбавки на социально значимые продовольственные товары. Параллельно проводились проверки по соблюдению установленного порога.
Региональными комиссиями по расследованию посреднических схем с начала года выявлено 696 фактов нарушений порога торговой надбавки, проведен анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявлено 146 рисков нарушения законодательства. По итогам принятых правительством мер на протяжении более 4 месяцев индекс цен на СЗПТ поэтапно снижается", - отметила Тамара Дуйсенова.
Она добавила, что также наблюдается положительная тенденция по снижению инфляции. По предварительным прогнозам, она будет значительно ниже, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна. Кроме того, в 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука.
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12.10.2023, 18:10 781
По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%, сообщил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым аким мегаполиса Ерболат Досаев, информирует Акорда.
Президент также был проинформирован, что обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор с начала года вырос на 13,5%. По темпам развития обрабатывающей промышленности (+21%) Алматы стабильно занимает первое место в стране. В экономику мегаполиса привлечено более 1 трлн тенге инвестиций, при этом рост частных инвестиций составил 7,3%. Количество активно действующих субъектов МСБ выросло на 25,8% - до 341 тысячи единиц. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 38,4% - до 3,91 трлн тенге, план поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7% (243 млрд тенге). С начала года создано 58,7 тыс. рабочих мест, из них 77% - постоянных.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных 18 августа на совещании по вопросам развития города Алматы. Для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения, определены 545 безопасных мест сбора при ЧС. В целях повышения качества медицинских услуг разработан Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. С начала года смертность населения снизилась на 11%, материнская - на 32,4%, младенческая - на 35,5%. В сфере образования построены 10 школ и 4 дополнительных корпуса на 4,9 тысячи ученических мест.
Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 квадратных метрова на человека.
Аким Алматы доложил об увеличении охвата автоматическим поливом зеленых насаждений с начала года в 3,4 раза.
В частности, за 9 месяцев 2023 года работы проведены на 405 гектаров, до конца года показатель будет доведен до 587 гектаров.
Президент был также ознакомлен с промежуточными результатами децентрализации в Алматы. В рамках поддержанной Главой государства инициативы районным акиматам переданы 15 функций с соответствующим увеличением бюджета в 3,1 раза до 184,3 млрд тенге. На сегодня текущим ремонтом охвачено 196 тысяч квадратных метров дорог, построено свыше 100 км сетей водоснабжения и водоотведения и др.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.
Ранее сообщалось, что темпы роста экономики замедлились в Казахстане.
12.10.2023, 16:10 3516
Выкупать арендуемое по госпрограмме жилье по цене ниже рыночной могут разрешить в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.
По словам министра, первоочередное право на выкуп арендуемого жилья будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах.
Предварительно определили сроки - люди, которые живут пять лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде. Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной", - приводит слова министра "Sputnik Казахстан".
При этом Шарлапаев подчеркнул, что пока "по окончательному воплощению в жизнь этого механизма говорить еще рано", поскольку поправки в мажилис передали только 17 сентября.
Некоторые казахстанцы встают в очередь на жилье по несколько раз и получают не одну квартиру, говорит министр. По правилам каждые 5 лет человек может заново вставать в очередь на госжилье, пояснил Канат Шарлапаев. Из списка очередников могут исключить более 200 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, механизм субсидирования арендной платы за жилье позволит охватить порядка 70 тысяч казахстанцев. Они получат 50% компенсации за аренду жилья. А 2023 году на эти цели выделено 50 млрд тенге.
12.10.2023, 08:57 15476
В Казахстане планируют собрать порядка 11,2 млн тонн пшеницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14,9 млн га зерновых культур убрано в Казахстане на сегодняшний день, что составляет 86,2% от запланированной площади. При средней урожайности 9,2 ц/га намолочено 13,6 млн тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
По оперативным данным акиматов, объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице порядка 11,2 млн тонн. При этом в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.
С учетом переходящих остатков ожидаемый валовой сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт", - отметил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам мажилиса.
В Минсельхозе напомнили, что пострадавшим от погодных условиях фермерам будет оказана поддержка.
В частности, предлагается установить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса.
Также предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тысяч тенге - за пшеницу 5-го класса, 70 тысяч тенге - за неклассную пшеницу.
Как сообщалось ранее, пострадавшим от неурожая фермерам погасят задолженность в размере 30 млрд тенге.
12.10.2023, 08:23 17396
На ПНХЗ будут производить зимнее дизтопливо в объеме не менее 160 тысяч тонн в год
Фото: pnhz.kz
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Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проект по производству зимнего дизтоплива был инициирован на ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан отечественным нефтепродуктом. По завершении проекта ПНХЗ будет производить зимнее дизтопливо высшего, третьего класса с температурой замерзания минус 38 градусов Цельсия, особо востребованное в северных регионах страны, в объеме не менее 160 тысяч тонн в год.
По данным отдела по связям с общественностью ПНХЗ, лицензиаром и разработчиком технологии производства зимнего дизеля, которая подразумевает реконструкцию установки гидроочистки дизтоплива ПНХЗ, была выбрана компания Shell Global Solutions International B. V., мировой лидер в предоставлении технологий переработки и выпуска продукции для нефтеперерабатывающих производств.
Подрядчиком проекта реконструкции стала компания EPCM Group. С ней ПНХЗ подписал EPC-контракт "под ключ". Контракт включает в себя проектирование, поставку, строительство и пусконаладочные работы по проекту, а также ввод в эксплуатацию модернизированной установки", - отметили в ПНХЗ.
Практическая реализация проекта началась с 10 октября 2023 года после подписания договора на поставку нового оборудования для действующей установки гидроочистки дизельного топлива. Данное оборудование позволит проводить депарафинизацию дизтоплива, чтобы улучшать его низкотемпературные свойства.
Договор поставки оборудования EPC-подрядчик Павлодарского НХЗ подписывает с компанией Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd - один из лидеров рынка КНР по производству оборудования для нефтегазовой, атомной, химической промышленности. Завод располагает собственными производственными цехами площадью 500 тысяч квадратных метров, в которых работают более 2000 человек.
Китайский завод Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd поставит для Павлодарского НХЗ ключевое технологическое оборудование с длительным сроком изготовления - 12 месяцев с даты подписания договора. Предприятие изготовит следующее оборудование для проекта: реактор депарафинизации, вакуумную колонну, сепараторы, теплообменники.
11.10.2023, 18:21 35951
Евразийский банк развития начинает активное содействие исламскому финансированию
В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), являясь одним из ведущих многосторонних институтов в Центральной Азии, начинает активное содействие исламскому финансированию.
Доля исламских финансов в глобальных активах на начало 2022 года составляет 1%. Сегмент является быстрорастущим: среднегодовой рост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% для активов традиционных финансов.
Центральноазиатские страны - члены ЕАБР (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) являются преимущественно мусульманскими республиками. Поэтому финансирование, соответствующее шариату, с каждым годом становится все востребованнее.
По состоянию на конец 2021 года в Казахстане исламские активы составили 0,2% от всех банковских активов, в Кыргызстане - 1,5%, в Таджикистане - 1,1%. В Узбекистане и Туркменистане аналогичная статистика не публикуется. Несмотря на незначительную долю в общих банковских активах в Центральной Азии, в ряде стран региона принято законодательство, регулирующее финансирование в соответствии с шариатом, что позволило сформировать такие сегменты исламских финансов, как банковский, лизинговый. В Кыргызстане активно развивается сектор микрофинансирования.
Казахстан лидирует в Центральной Азии с точки зрения развития исламского финансирования по объему активов. На страну приходится 68% от общего объема исламских банковских активов в регионе, что объясняется не только величиной экономики, но и относительной системностью реализуемого в Казахстане подхода к формированию сектора исламских финансов. С 2009 по 2015 год в Казахстане было принято законодательство, регулирующее основные сферы исламской финансовой деятельности - банкинг, финансовый рынок, страхование; осуществлен выпуск исламских финансовых обязательств.
В Кыргызстане и Таджикистане исламский финансовый сектор развивается в условиях относительно малых экономик. Соответственно, его формирование в меньшей степени поддерживается эффектами масштаба. Вместе с тем Кыргызстан имеет самую большую долю исламских финансов в структуре активов - 1,5%, а также значительную сеть финансовых агентов, осуществляющих деятельность по принципам шариата.
В структуре сектора есть большой потенциал для инструментов страхования и лизинга.
По расчетам ЕАБР, потенциальный размер активов исламских финансов в Центральной Азии может достичь $10 млрд на горизонте 2030-2035 годов.
ЕАБР в настоящее время активно расширяет сотрудничество с финансовыми институтами стран Персидского залива для содействия развитию исламского финансирования в Центральной Азии, в частности ведет сотрудничество с организациями группы Исламского банка развития.
В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования. Банк рассматривает в 2024 году выпуск на международных рынках сукук на $500 млн для финансирования проектов в Центральной Азии, что может стать бенчмарком для стран Центральной Азии. Перечень потенциальных проектов, куда могут быть направлены финансы, уже сформирован.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН.
11.10.2023, 15:18 41791
Казахстан перекроет дефицит газа поставками из России - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В случае возникновения дефицита природного газа Казахстан планирует покрыть его поставками из России, сообщил в кулуарах мажилиса министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Министр отметил, что в стране наблюдается устойчивый рост потребления газа.
В целом комплекс мероприятий ведет к тому, что мы в какой-то момент будем вынуждены сократить наши объемы экспорта в Китай и до момента ввода газоперерабатывающих мощностей принимать газ из России", - рассказал глава Минэнерго в кулуарах мажилиса.
По его словам, для покрытия внутреннего дефицита уже реализуются три крупных проекта.
До момента этих мощностей мы имеем возможность принять дополнительный объем газа из России", - сказал Саткалиев.
Он отметил, что газотранспортная система Казахстана состоит из нескольких веток газопровода, которые позволяют как принимать, так и осуществлять транзит газа из РФ. Одна из этих ниток специально выделена для транзита российского газа в республику Узбекистан. Также имеется возможность приема российского газа по другим веткам газопровода.
10.10.2023, 16:30 85336
Казахстан введет запрет на вывоз сжиженного газа на три года
Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает корреспондент агентства.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом", - говорится в проекте документа, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
Отмечается, что запрет не распространяется на вывоз недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование.
Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан сжиженным нефтяным газом", - говорится в пояснительной записке.
10.10.2023, 14:45 91146
В 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь в Казахстане
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество жалоб казахстанцев на интернет и сотовую связь увеличилось в 2,5 раза в сравнении с двумя предыдущими годами, сообщает Комитет по защите прав потребителей.
Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают недовольство услугами интернет-провайдеров - 33,3%, рассказал глава КЗПП Аскар Тынысбеков в ходе IV заседания межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей.
Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в комитете.
Тынысбеков рекомендовал Министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.
Кроме того, в ходе заседания председатель Комитета туризма Нуртас Карипбаев сообщил о росте жалоб от отдыхающих на базах отдыха, отсутствии единой позиции и правовой регламентации данного вопроса.
По его словам, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступила 21 тысяча, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений.
Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли - 14,3 тысячи, бытовых услуг - 4,7 тысячи, электронной торговли - 2,6 тысячи обращений.
Наибольший рост произошел в таких сферах, как предоставление услуг на объектах общественного питания - в 2,8 раза, услуги транспорта и связи - в 2,5 раза, сфера медицинских услуг - в 2 раза.
Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей", - отметил руководитель ведомства.
По итогам заседания вице-министром торговли Кайратом Балыкбаевым даны рекомендации Министерству туризма и спорта и Комитету технического регулирования и метрологии в оптимальные сроки разработать национальные стандарты и внедрить их применение в сферах рекреационного, туристского и гостиничного бизнеса.
Комитету телекоммуникации рекомендовано проработать вопросы обеспечения межрегиональных инспекций связи соответствующим оборудованиям для проведения замеров качества и скорости интернета.
Напомним, на 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?". Большинство опрошенных ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости" (81.65%). 3,67% респондентов считают, что качество и стоимость связи соответствуют. О необходимости поменять тарифы высказались 11.93% опрошенных. 3,75% ответили: "Мне все равно".
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Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?