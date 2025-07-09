Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур

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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение более чем с 30 странами и продолжает расширять географию международных авиаперевозок. Об этом было заявлено в ходе встречи президента страны Касым-Жомарта Токаева с президентом совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев сообщил главе ICAO, что Казахстан прорабатывает вопрос открытия новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.





Он также отметил, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис постоянного представительства Республики Казахстан при ICAO.





Вместе с тем Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз - с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.



