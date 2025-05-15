Казахстан ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о поощрении и защите инвестиций

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана одобрило соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент агентства.





Как отмечено в соглашении, каждая договаривающаяся сторона на своей территории поощряет, насколько это возможно, инвестиции инвесторов другой стороны и допускает такие инвестиции при условии соблюдения ее прав осуществлять полномочия в соответствии со своим применимым законодательством, в том числе в отношении иностранной собственности и контроля.





Инвесторам другой стороны и их инвестициям предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, который договаривающаяся сторона предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам.



