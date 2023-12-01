30.11.2023, 21:10 15461
КТК возобновил отгрузку нефти на танкеры
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 30 ноября на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба консорциума.
Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 - перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи исходя из позиции КТК по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ходе эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море, в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации. Разлива нефти нет.
В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2. Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий. О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно.
Ранее в Минэнерго РК сообщили, что из-за ограничений на КТК казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн. Вчера стало известно, что компания NCOC снизила добычу нефти.
На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти.
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30.11.2023, 16:33 24276
Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты: в правительстве обсудили проблемы ветеринарии
Предлагается создание ветеринарного статуарного органа как саморегулируемой профессиональной организации
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты в ветеринарной отрасли создают серьезный барьер на пути развития животноводства. Об этом было сказано в ходе совещания в правительстве по обсуждению проблем и перспективы данной сферы.
Учитывая объемы производства мяса в Казахстане, а это практически полное покрытие потребности населения, дальнейшее удешевление производства говядины возможно только через открытие экспортных рынков для поставок растущего объема мяса, отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
По его данным, в Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включены 68 видов заболеваний, по 45 из них - благополучный статус, по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия.
Одним из факторов, влияющих на эпизоотическую ситуацию страны, является полный и достоверный учет поголовья. Существующая информационная система идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) ранее не выдерживала никакой критики. На сегодня проведена большая работа по устранению системных ошибок и интеграции процессов с другими информационными системами. В частности, актуализировано более 1,2 тыс. территориальных единиц в справочнике КАТО, доработан функционал постановки животного на карантин, актуализирована база данных ИСЖ по 28,5 тысячи животных. В рамках реформирования системы ветеринарии разработаны и уже в действии новые цифровые продукты ИСЖ, ЕАСУ, VETMOBILE, TortTulik и др., позволяющие направлять первичные и достоверные данные в автоматическом режиме напрямую в информационные системы", - заявил Амангалий Бердалин.
В рамках плана ветеринарно-профилактических мероприятий на 2023 год намечалось 175,7 млн вакцинаций против 23 болезней животных и птиц. За 10 месяцев текущего года уже проведены 133,9 млн. В целях выявления больных животных проводятся диагностические мероприятия против 28 особо опасных болезней. Планировались на 2023 год 72,7 млн диагностических исследований, за 10 месяцев проведены 56,5 млн.
Благодаря принимаемым мерам по сравнению с аналогичным периодом последних 3 лет наблюдается снижение очагов заболеваний на 44,7% (в 2021 году - 331, в 2022 году - 299, в 2023-м - 205), отметил спикер.
В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект по вопросам ветеринарии, предусматривающий разграничение полномочий между центром и регионами, цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачи данных, совершенствование системы подготовки кадров и повышение заработных плат специалистов в области ветеринарии, оказание им мер социальной поддержки.
Кроме того, предлагается создание ветеринарного статуарного органа как саморегулируемой профессиональной организации. Основными его функциями будут являться учет и мониторинг кадров в области ветеринарии, повышение квалификации специалистов, рассмотрение ветеринарных инцидентов.
Дальнейшее развитие отрасли животноводства возможно только при открытии экспорта мяса, и мы не должны больше зависеть от вспышек заболеваний скота в отдельных регионах, из-за чего вынуждены закрывать рынки для всей страны. Акиматам областей необходимо взять под свой личный контроль проведение профилактических мероприятий, улучшить материально-техническое оснащение ветеринарных служб и создать условия для ветеринарных работников", - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.
Напомним, в прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
30.11.2023, 11:15 35441
В Казахстане еще одна крупная компания резко сократила добычу нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане международный консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" резко сократил добычу нефти, сообщает ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК.
Следом за ТШО и НКОК еще одна крупная казахстанская компания - КПО снизила добычу нефти в связи с приостановлением Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) налива нефти в танкеры из-за погодных условий в порту Новороссийск", - проинформировали в АО "САЦ ТЭК РК".
В частности, 29 ноября снижение суточной добычи по КПО составило 34%, с 36 до 23,8 тысячи тонн.
Снижение по ТШО составляет 67% (с 83,4 до 27,2 тысячи тонн), по NCOC - 65% (с 54 до 18,6 тысячи тонн)", - добавили в ситуационно-аналитическом центре.
Ранее в Минэнерго РК сообщили, что из-за ограничений на КТК казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн. Вчера стало известно, что компания NCOC снизила добычу нефти.
Напомним, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти.
29.11.2023, 18:30 67546
"КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%
Фото: kaztransoil.kz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%, сообщил директор департамента транспортировки Абай Бейсембаев.
Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию увеличится с запланированных 100 тысяч тонн до 154 тысячи тонн", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что, несмотря на сложные метеорологические условия в акватории Черного моря, "КазТрансОйл" полностью выполняет свои обязательства перед грузоотправителями.
Ограничений со стороны ПАО "Транснефть" на сегодня нет. Из-за ограничений транспортировки нефти по системе АО "Каспийский трубопроводный консорциум" в АО "КазТрансОйл" обратились ряд грузоотправителей, которые хотели бы осуществить прокачку нефти через нашу систему", - заявил Абай Бейсембаев.
Он также сообщил, что компания дополнительно взяла на хранение 55 тысяч тонн нефти, из них 23 тысячи тонн нефти АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и 32 тысячи тонн нефти нефтедобывающих компаний Кашаганского месторождения.
Напомним, вчера в Минэнерго РК сообщили, что из-за ограничений на КТК казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн.
Напомним, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти.
29.11.2023, 16:16 72491
Минсельхоз: 60% сельхозкооперативов на платят налоги или бездействуют
Необходимо помочь объединиться мелким и разрозненным фермам и оказать им государственную поддержку
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, из 3248 зарегистрированных сельхозкооперативов 60% не платили налоги либо вовсе бездействовали, сообщил депутат сената Сакен Арубаев на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
По словам депутата, в период с 2017 по 2019 годы в республике создано 2840 сельскохозяйственных кооперативов, сейчас их 3248. Из них 60% не платили налоги либо вовсе бездействовали.
По данным местной исполнительной власти, из 1529 кооперативов 432 не работают.
Из таких существенных различий можно увидеть отсутствие взаимодействия, связи центральной и местной исполнительной власти. В этом году на 400 сельхозкооперативов, созданных в рамках программы "Ауыл аманаты", выделено 100 млрд тенге, на 543 сельхозкооператива через АО "Аграрная кредитная корпорация" - 370 млрд тенге. Тем не менее на сегодняшний день в стране насчитывается 268,3 тысячи крестьянских хозяйств. Это обстоятельство свидетельствует о том, что работа по укрупнению крестьянских хозяйств идет слабо", - цитирует сенатора портал "Казинформ".
По его словам, сейчас необходимо помочь объединиться мелким и разрозненным фермам и оказать им государственную поддержку.
По программе "Ауыл аманаты" кооперативам предусмотрены значительные скидки по 5 направлениям. Эти льготы не предусмотрены для мелких и разрозненных крестьянских хозяйств. Это нужно донести до крестьян. Надо сказать, что здесь очень низкая разъяснительная, информационно-консультационная работа", - отметил депутат.
Напомним, правительство РК выделило 30 млрд тенге на помощь животноводам.
29.11.2023, 15:40 74041
Упразднить регулирование цен на СЗПТ предлагают в Минторговли РК
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции предлагает упразднить государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщила первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова в ходе заседания комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в сенате.
По словам вице-министра, в настоящее время ведется работа по поэтапному отказу от государственного регулирования цен на СЗПТ с переходом на адресную помощь социально уязвимым гражданам.
Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на СЗПТ в два этапа. Речь идет об отказе от установления предельных и пороговых цен. С первого полугодия 2024 года предлагается отказаться от установления предельных цен на девять товаров, где имеется 100% отечественное производство (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо). С июля 2025 года на остальные 10 товаров (морковь, лук, капуста, масло подсолнечное и сливочное, говядина, курятина, кефир, творог, сахар)", - рассказала Айжан Бижанова, отметив, что соответствующие поправки уже внесены в мажилис.
При этом контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки будет сохранен, а также будет ужесточена административная ответственность за ее несоблюдение.
Кроме того, она сообщила, что в настоящее время прорабатывается создание кооперативных магазинов и кооперации магазинов у дома, что позволит небольшим магазинам организовать совместные закупки товаров у производителей и сформировать свой центральный склад.
В дальнейшем можно было бы связать кооперативные магазины и кооперацию магазинов у дома с сельскохозяйственными заготовительными центрами, что окажет значительный эффект по насыщению внутреннего рынка доступной, качественной и, самое главное, нашей, отечественной продукцией", - добавила Бижанова.
Ранее министр торговли рассказал, какие продукты подорожают к новому году.
29.11.2023, 14:23 77221
Еще одна крупная казахстанская компания значительно снизила добычу нефти Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания NCOC снизила добычу нефти из-за остановки отгрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме в Новороссийске, сообщает АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".
По информации аналитического центра, компания NCOC за вчерашний день снизила добычу нефти на 38%, с 54 до 33 тысяч тонн. Это связано с приостановлением КТК отгрузки нефти в порту Новороссийска в связи с ухудшением погодных условий.
В ведомстве проинформировали, что 26 ноября компания ТШО снизила добычу на 50%, 28 ноября - еще на 10%.
Дополнено 29.11.2023, 14.50
Как рассказали в самом КТК, на сегодняшний день высота волн на море остается большой.
Они перехлестывают защиту ГВС, высота которой, к слову, 7,5 метров. На данный момент действует штормовое предупреждение капитана морского порта Новороссийск (...) При этом мы очень ждем погодного "окна", когда сможем осуществить загрузку хотя бы двух танкеров. Предварительно будет проведена послештормовая инспекция выносных причальных устройств (ВПУ) и плавучих шлангов", - говорится в сообщении консорциума.
Вчера в Минэнерго РК сообщили, что из-за ограничений на КТК казахстанские компании на 56% сократили добычу нефти. В частности, на Тенгизе добыча сократилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн.
Напомним, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти.
28.11.2023, 19:15 118041
В стране увеличилось количество действующих предпринимателей - МНЭ РК
Фото: МНЭ РК
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы наблюдается активность в развитии малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2022 годом количество действующих предпринимателей выросло на 18% и составило 2,41 млн.
Как сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Нурбол Жанабеков, численность занятых в этой сфере выросла на 13,5% и составила более 4 млн 272 тысяч человек.
Объем выпуска продукции по сравнению с прошлым годом увеличился в целом на 23% и составил 28,7 трлн тенге. На такие показатели оказывают влияние реализуемые в государстве финансовые и нефинансовые программы. Эти программы реализуют отраслевые госорганы и операторы", - сказал Нурбол Жанабеков.
Ранее сообщалось, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ - 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.
28.11.2023, 17:20 111326
В регионах Казахстана заготовили свыше 24 млн тонн кормов для скота
Фото: Акорда
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана заготовили свыше 24 млн тонн кормов для скота, это 98,9% от потребности в сфере животноводства на предстоящую зиму, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Отмечается, что данный объем включает в себя 1,5 млн тонн сена, 1,9 млн тонн силоса, 4,5 млн тонн соломы и концентрированных кормов - 4,9 млн тонн. Несмотря на неурожайный год, таких результатов удалось достичь во многом благодаря своевременному реагированию оперативного штаба и мерам господдержки.
По линии АО "Продкорпорация" сформирован фуражный фонд в объеме 235 тысяч тонн, предназначенный для реализации зерна фермерам по удешевленным ценам. Для заготовки кормов выделено дополнительно 58 тысяч тонн льготного дизтоплива. АО "КазАгроФинанс" направлено 20 млрд тенге для финансирования льготного лизинга кормозаготовительной техники под 6% на 10 лет. По этой программе уже освоено 6,9 млрд тенге, что составляет 35%", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
Также по линии АО "НУХ "Байтерек" проводится работа по пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей. Одобрены 574 заявки на 23,5 млрд тенге, на рассмотрении находятся 224 заявки на 16 млрд тенге. Кроме того, специально для фермеров Мангистауской области на 80% снижены тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом.
Всего на субсидирование кормов в 13 регионах производителям направлено 27,6 млрд тенге, в том числе 12,9 млрд тенге выделено дополнительно по рекомендациям оперативного штаба", - подчеркнул вице-министр.
Подчеркивается, что принятые меры позволили сформировать необходимые запасы кормов на зиму.
Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана отмечаются низкие темпы заготовки кормов для скота.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
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