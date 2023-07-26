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МФЦА привлек 8 млрд долларов инвестиций в страну - Токаев
По прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов к 2030 году
Фото: Акорда
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, сообщил, что за время своего существования Международный финансовый центр "Астана" привлек в страну 8 млрд долларов инвестиций, что является хорошим показателем.
По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня свыше двух тысяч компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр "Астана".
Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона", - высказался он.
По словам главы государства, за прошедшие четверть века территория главного города страны увеличилась в три, а население - в четыре раза.
Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны.
Однако внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу "не человек для города, а город для человека". Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан. Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны. Мы осознанно выбрали и движемся по пути построения общества равных возможностей для каждого. Поэтому придаем важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны.
Стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами. Реализация концепции "умного города" позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Это для нас самая актуальная задача", - рассказал Токаев.
Он напомнил, что город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона.
Особое внимание я всегда уделяю сфере экологии. Считаю, что в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин - это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны", - добавил президент.