Минэнерго Казахстана сделало заявление на фоне превышения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Сегодня на казахстанском рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахско-корейском бизнес-форуме заявил, что приток прямых инвестиций из Кореи в экономику РК достиг почти $10 млрд, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахско-корейском бизнес-форуме заявил, что приток прямых инвестиций из Кореи в экономику РК достиг почти $10 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.





Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику нашей страны достиг почти десяти миллиардов долларов, а взаимный товарооборот - шести миллиардов долларов. Сегодня на нашем рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Важными направлениями кооперации экономик Казахстана и Кореи, по мнению президента, являются стратегически значимые сферы экономики - недропользование и промышленность.





В нефтегазовой отрасли для нас важен полноценный трансфер южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак", - отметил глава государства.





Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большой потенциал Казахстана в добыче и переработке критически важного сырья. Он подтвердил готовность нашей страны продолжить сотрудничество с южнокорейскими партнерами, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела.





Как полагает президент, хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан в автомобилестроении.





Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности - созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Далее в выступлении была отмечена актуальность расширения сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики в условиях глобального энергетического перехода





Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении: от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии", - заявил президент Казахстана.





Также глава государства сообщил, что РК намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.





Сегодня во время переговоров со стороны президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу "умные сельскохозяйственные фермы". Я думаю, что это очень хорошее предложение, мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных "умных" теплиц", - добавил Касым-Жомарт Токаев.



