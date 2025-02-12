11.02.2025, 11:07 47506
Цены на дизтопливо для фермеров вырастут в Казахстане
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал, по какой цене будут продавать дизтопливо сельхозтоваропроизводителям.
Он напомнил, что в последние два года цена на дизтопливо удерживалась на уровне 228 тенге за литр, с учетом НДС она доходила до 250 тенге за литр. При этом маржа операторов поставок достигала 22 тенге за литр, что значительно выше, чем у автозаправочных станций при меньших операционных затратах.
30 января 2025 года отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая Министерством энергетики цена дизтоплива составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах. Конечная стоимость устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге, что все равно дешевле на 45 тенге или на 15% от розничных цен АЗС. По мере поднятия цены на заправках цена будет подниматься пропорционально. Дисконт 15 % от цены АЗС останется неизменным", - рассказал Саткалиев.
По его словам, для проведения весенних полевых работ аграриям подготовлено свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива. Также утвержден график поставки ГСМ в регионы. Период доставки - с 1 февраля по 30 июня текущего года.
Дополнено 11.02.2025, 11.48
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил жестко наказывать за нецелевую реализацию выделенного для аграриев удешевленного ГСМ.
Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей дано задание обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах, а акиматам - в недельный срок представить полные данные по региональным операторам.
В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры", - заявил глава правительства.
Он также поручил направлять льготное кредитование только на поддержку эффективных и добросовестных аграриев. Он также заявил, что, в первую очередь, следует выделять площади под рентабельные культуры, прежде всего, ориентированных на экспорт и имеющие высокий рыночный спрос.
По словам главы кабмина, приняты все необходимые меры для успешного проведения посевных работ: объем финансирования увеличен до 700 млрд тенге, также до 200 млрд тенге увеличены объемы средств на лизинговые услуги.
Бектенов подчеркнул, что акиматы должны постоянно контролировать целевое использование выделенных средств.
Важно обеспечить аграриев достаточными запасами качественных и проверенных семян. Для этого, в первую очередь, нужно стимулировать отечественных производителей", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, в конце января в Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.
новости по теме
12.02.2025, 10:46 4456
Казахстан увеличит поставки газа в Китай
Фото: QazaqGaz
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе. Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона", - отметили в компании.
Дополнительное соглашение было подписано в рамках Казахстанско-Китайского бизнес-форума в Астане.
12.02.2025, 08:43 8051
Сумму внешнего долга на начало года назвали в Нацбанке Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк опубликовал предварительную оценку внешнего долга Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2025 года.
По данным Нацбанка, на 1 января 2025 года, внешний долг Казахстана составил 165 млрд 630 млн долларов. Из них 91 млрд 658 млн долларов приходится на прямые инвестиции (межфирменная задолженность), 12 млрд 724 млн долларов - на органы государственного управления, 2 млрд 470 млн долларов - на центральный банк, 13 млрд 265 млн долларов - банки и 45 млрд 513 млн долларов - на другие сектора.
Внешний долг по состоянию на 1 января 2024 года составлял 163 млрд 551 млн долларов, на начало 2023 года - 161 млрд 163 млн долларов.
Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.
В Нацбанке отметили, что отчетная оценка внешнего долга на 1 января 2025 года будет опубликована 31 марта.
11.02.2025, 20:00 30011
Казахстан и Китай расширяют торговое и промышленное сотрудничество
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торгово-экономическая встреча для казахстанских и китайских предпринимателей, в рамках которой представители бизнеса Казахстана и Китая подписали восемь меморандумов, передает корреспондент агентства.
В состав делегации китайских предпринимателей, организованной Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT), вошли представители 32 известных китайских предприятий, таких как CITIC Group, PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem и другие. В ходе визита китайские предприниматели проведут углубленные обмены с казахстанскими коллегами для изучения потенциала развития ключевых областей сотрудничества, таких как торговля и энергетика.
В 2024 году на мировой арене было много неопределенности. Тем не менее, китайская экономика смогла показать очень высокий рост и активность. Казахстан стал первым местом, где была предложена инициатива "Один пояс, один путь". Казахстан также является хорошим другом и активным партнером Китая. За 33 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши страны вышли на высочайший уровень взаимного доверия и партнерства", - выступил с приветственным словом Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Хань Чуньлинь.
По его словам, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 8%.
Мы активно поддерживаем отечественный бизнес и содействуем выходу казахстанских компаний на международные рынки, в том числе на рынок Китая. Сегодня Казахстан занимает важное место в мировых экономических процессах, выступая надежным партнером и ключевым участником инициативы "Один пояс, один путь". Мы нацелены на создание максимально благоприятных условий для иностранных инвесторов и обеспечение прозрачности, стабильности и мер государственной поддержки", - отметил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбек Баталов.
Он подчеркнул, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по объему инвестиций.
Вместе с тем в преддверии Саммита глав государств "Китай - Центральная Азия", совместно с CCPIT планируется провести второе заседание делового совета и с CITIC Group и Народным правительством провинции Дунгуань организовать казахстанско-китайский бизнес-форум. Ожидается, что эти площадки станут действенным инструментом расширения двустороннего экономического сотрудничества и установления новых деловых контактов.
Председатель Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинь, подчеркнув значимость предстоящих событий, отметил крепкие связи казахстанской Палаты с Китайским советом в содействии торговле и инвестициям. Спикер также поделился предложениями для углубления экономического сотрудничества. Это открытие нового пространства для роста двусторонней торговли, стимулирование инвестиций и формирование новых возможностей цепи поставок.
Наше сотрудничество строится на принципах глубокого доверия и сообщества единой судьбы. В рамках сегодняшнего форума мы обменяемся мнениями и достигнем больших точек соприкосновения и претворения в жизнь больших проектов. В Казахстане наша деятельность охватывает многие направления: финансирование и строительство инфраструктуры, энергетика, экология и другие. Общий объем инвестиций превысил 3 миллиарда долларов США, общее количество работников превысило 8 тысяч человек", - сообщил представитель председателя Китайско-казахстанского делового совета, заместитель генерального директора группы CITIC Ван Гоцянь.
Отмечается, что за 2024 год товарооборот между двумя странами составил 30,1 миллиарда долларов США. Казахстан экспортирует в Китай медные руды, нефть, уран, в то время как наиболее импортируемыми являются автомобили, строительная техника и медицинское оборудование.
В рамках мероприятия также состоялась церемония подписания ряда стратегических соглашений, включая проекты в нефтегазовом секторе, транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Важные проекты в области туризма, обрабатывающей промышленности и транспорта ожидаются в Алматы и Алматинской области.
11.02.2025, 14:52 38601
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ
Более низкие цены на нефть, жесткие финансовые условия и эффект высокой базы текущего года (запущено расширение на Тенгизе) могут негативно отразиться на динамике ВВП через 12 месяцев
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восприятие инфляции на следующий год ухудшилось на фоне ускорения наблюдаемой инфляции и обсуждаемых реформ в налоговой системе, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана по итогам опроса профессиональных участников финансового рынка.
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана провел опрос среди профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в феврале 2025 года. В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.
В частности, на фоне ускорения месячной инфляции до максимального показателя за последние 11 месяцев (в январе - 1,1%) и обсуждаемых реформ в налоговой системе восприятие инфляции на следующий год ухудшилось. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 10,6% с 9,4% ранее.
Рост наблюдаемой и ожидаемой инфляции может привести к повышению базовой ставки и отсрочить сроки нормализации денежно-кредитных условий на длительный период. 37% респондентов ожидают повышения базовой ставки на предстоящем заседании 7 марта, но оставшееся большинство прогнозирует ее сохранение. При этом пространство для снижения базовой ставки в следующие 12 месяцев значительно сузилось: через год ее значение может составить 14,5%, тогда как месяцем ранее прогнозировалось 14,0%. Таким образом, реальная ставка в экономике может упасть до 3,9% с текущего высокого уровня в 6,35%", - поделились аналитики.
Также эксперты отметили, что высокие ставки, спрос на тенге, традиционно растущий в налоговый период, стабильное предложение инвалюты в рамках операций Нацбанка и сезонное улучшение профицита торгового баланса (в первом квартале расходы на импорт, как правило, падают, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) поддержат курс в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - давление может сохраниться.
Через месяц курс тенге к доллару США прогнозируется на отметке 513,9 тенге за доллар (сейчас 510,7), а через год - 551,2 (552,5 ранее).
Это может быть обусловлено пересмотром вниз ожидаемой через год средней цены на нефть Brent до 69,3 долларов за баррель (73,6 ранее) на фоне прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья и замедления мировой экономики. Напомним, в бюджет заложена цена в 75 долларов за баррель", - пояснили аналитики.
Ожидается, что более низкие цены на нефть, жесткие финансовые условия и эффект высокой базы текущего года (запущено расширение на Тенгизе) могут негативно отразиться на динамике ВВП через 12 месяцев. Прогноз по росту ВВП через год опустился до 4,1% с показателя в 4,3% месяцем ранее.
Напомним, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
11.02.2025, 14:10 40466
Почти на треть сократились инвестиции в сферу информации и связи в Казахстане
Порядка 40% общего объема инвестиций в основной капитал было направлено в промышленность
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь-декабрь 2024 года достиг 19,4 трлн тенге - на 7,4% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, почти 40% общего объема инвестиций в основной капитал было направлено в промышленность: 7,7 трлн тенге - на 6,7% меньше в стоимостном выражении, чем за январь-декабрь 2023 года. При этом инвестиции в горнодобывающую промышленность сократились сразу на 23,1%, до 3,7 трлн тенге, тогда как капвложения в обрабатывающую промышленность, напротив, выросли на 21,4%, до 2,1 трлн тенге. В секторе электро-, газо- и теплоснабжения инвестиции составили 1,3 трлн тг, в сфере водоснабжения и канализации - 693,2 млрд тенге.
Наименьшие объемы инвестиций пришлись на сферы профессиональной, научной и технической деятельности (130,6 млрд тг), строительства (149,1 млрд тг), финансовой и страховой деятельности (161,1 млрд тенге), а также на сектор HoReCa (163,8 млрд тенге).
Заметнее всего объем капвложений сократился в сфере информации и связи: почти на треть, до 306,4 млрд тенге. Существенное уменьшение объемов инвестиций также было зафиксировано в секторе горнодобывающей промышленности (на уже упомянутые 23,1%) и в сегменте торговли и авторемонта (на 20,9%).
Отмечается, что инвестиции в сферу образования достигли 1,1 трлн тенге - сразу в 2,4 раза больше, чем годом ранее, что стало самым значительным приростом среди всех отраслей экономики.
В целом, по словам экспертов, темп роста инвестиций замедлился по сравнению с 2022 и 2023 годами, когда наблюдалось увеличение показателей на 15,2% и 15,7% соответственно. В целом это ожидаемое замедление после "посткоронакризисного" пика, последовавшего за обвалом показателей в 2020 году, когда впервые за десятилетие в секторе был зафиксирован спад.
Основным источником капвложений были собственные средства предприятий, которые за январь-декабрь 2024 года составили 12,5 трлн тенге - на 6% меньше в стоимостном выражении, впрочем, чем за аналогичный период 2023 года. На республиканский и местные бюджеты пришлось 1,8 трлн и 2,3 трлн тенге соответственно. Объем инвестиций за счет республиканского бюджета за год вырос на 46,6%, за счет местных - на 41,7%.
Кредиты банков составили 741,4 млрд тенге (сразу на 66,5% больше, чем за январь-декабрь 2023 года), в том числе кредиты иностранных банков достигли 138,2 млрд тенге, увеличившись сразу в 6,3 раза. На небанковские заемные средства пришлось более 2 трлн тенге (рост за год - на 39,4%), в том числе 572,7 млрд тенге составили заемные средства нерезидентов.
Напомним, объем иностранных инвестиций в Казахстан сократился за 2024 год на 36%.
11.02.2025, 12:43 43486
Картофель должен стоить 240 тенге - Минсельхоз
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал повышение цен на картофель и рассказал, как освобождение от налога на добавленную стоимость может повлиять на цены передает корреспондент агентства.
По словам министра, в Казахстане картофеля достаточно. Сегодня сельхозпроизводители могут продавать его торговым точкам за 200 тенге.
Вчера я вице-министру поручал, там (в супермаркетах. - Прим. ред.) на самом деле ценник висит, но картофеля нет. Мы сразу можем 5-10 КАМАЗов привезти, пусть принимают. Мы можем по 200 тенге сдать, но картошка должна будет стоить 240 тенге за килограмм", - заявил Сапаров.
Журналисты спросили главу Минсельхоза, стоит ли казахстанцам ожидать снижение цен на продукты, в частности на картофель, после принятия поправок по полному освобождению аграриев от уплаты НДС.
Насколько подешевеет - не только от налогов зависит, но и от финансовых вложений фермеров в свою технологию. Сегодня себестоимость картофеля 90 тенге. Но потом: логистика, хранение, посредники - все это накладывается. То, что касается налогов - да, они были освобождены на 70%, плюс 30% (которые планируется внести в проект нового Налогового кодекса. - Прим. ред.), но это еще обсуждается. В любом случае, фермеры будут покупать ГСМ, семена и удобрения с НДС, наверное. Поэтому, я не скажу, что сегодня подешевеет, но на уровне скорее всего останется. Но все зависит от технологий и географического расположения фермерского хозяйства", - прокомментировал Сапаров.
Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
11.02.2025, 11:12 47526
Налоговая реформа: в Казахстане ожидают рост поступлений в бюджет до 5 трлн тенге ежегодно
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидают рост налоговых поступлений в бюджет страны до 5 трлн тенге ежегодно в результате налоговой реформы, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Мы ожидаем, что рост налоговых поступлений составит 4-5 трлн тенге ежегодно", - заявил он.
По словам Серика Жумангарина, эти средства помогут:
- сократить зависимость от Национального фонда;
- снизить уровень государственного долга;
- направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.
Важно отметить, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%", - добавил министр национальной экономики.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
Сегодня стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
11.02.2025, 10:38 47621
Предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство одобрило предложение об увеличении ставки налога на добавленную стоимость до 16%. Поправки в проект нового Налогового кодекса внесут до 20 февраля, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.
Как вы знаете НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета - cоставляет 25% государственного бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС до 16% позволяет уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.", - сказал министр.
При этом для производителей сельскохозяйственной продукции в правительстве предлагают освобождение от НДС. Жумангарин подчеркнул, что сейчас крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и это сохранится в новом Налоговом кодексе.
Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция (картофель, помидоры, лук, капуста и прочее), произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна", - объяснил министр нацэкономики.
Также в правительстве предложили пониженную ставку для сферы здравоохранения - 10%. Дополнительно в рабочих группах обсудят, на кого еще будет распространена такая ставка.
Сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге. Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения", - доложил Жумангарин.
По его словам, в большинстве стран развитой и развивающейся экономики порог по НДС либо значительно ниже, либо отсутствует вовсе. Например, в Канаде, Корее, скандинавских странах, в ряде стран Восточной Европы и в наших ближайших соседях, России, Узбекистане, Кыргызстане пороги ниже, чем в Казахстане.
Также будет пересмотрен режим розничного налога. В целом мы его сохраняем. При этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тысяч МРП - это 2 359 миллионов тенге в год. Снимаются ограничения по численности работников; фонд оплаты труда вычитается, если доход от реализации превышает 100 миллионов тенге в год; 100 миллионов тенге для стимулирования обеления заработных плат. Ключевое условие - сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется розничный. Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению", - дополнил спикер.
Он отметил, что рост налоговых поступлений ожидается в размере 4-5 триллионов тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Нацфонда, снизить уровень государственного долга, направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.
Правительство считает, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.02.2025, 08:43Сумму внешнего долга на начало года назвали в Нацбанке Казахстана 12.02.2025, 09:176526В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте 12.02.2025, 10:105211Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма 12.02.2025, 10:364026Задолженность по зарплате на сумму более 318 млн тенге выявили госинспекторы труда в Казахстане 12.02.2025, 10:463361Казахстан увеличит поставки газа в Китай 06.02.2025, 12:37Штраф свыше 7 млн тенге и конфискация транспортных средств: что грозит за несанкционированные свалки в Астане192801Штраф свыше 7 млн тенге и конфискация транспортных средств: что грозит за несанкционированные свалки в Астане 06.02.2025, 09:17192631Новый авиарейс в Венгрию запустят в мае 06.02.2025, 14:09190756В Абайской области школьники спасли жизнь пенсионерке 06.02.2025, 12:02186111На "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн 05.02.2025, 20:16185011На морском терминале КТК возобновили отгрузку нефти 31.01.2025, 11:14256376В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения 16.01.2025, 14:29254186В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 25.01.2025, 16:17252856В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 16.01.2025, 13:39249121Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 30.01.2025, 19:03247221Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?