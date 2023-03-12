Нефтегазодобывающая компания Nostrum Oil & Gas приобрела контрольный пакет акций на разработку месторождений в ЗКО

Лицензионные соглашения включают восемь месторождений, которые никогда не разрабатывались, но имеют запасы углеводородов

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Уральск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Независимая нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas PLC, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, приобрела 80-процентную долю участия в ТОО "Позитив Инвест", которое владеет правами на разработку и добычу углеводородов на месторождениях Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское (месторождения "Степной леопард") в Западно-Казахстанской области.





По оценкам руководства, извлекаемые запасы месторождений "Степной леопард" составляют 50-150 млн бнэ (1 кг барреля нефтяного эквивалента, который составляет 1000 BOE. 1 тонна нефти = объем 6,8-7,5 барреля. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), которые считаются условными ресурсами с долей жидких углеводородов более 20%.





Лицензионные соглашения включают восемь месторождений, на которых в советское время было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов", - сообщается на сайте компании.





Там подчеркнули, что руководство относит ресурсы месторождений "Степной леопард" к условным из-за рисков, связанных с оценкой и разработкой.





Данные месторождения никогда не разрабатывались отчасти по причине отсутствия необходимой инфраструктуры. В случае завершения предлагаемого приобретения Nostrum планирует провести оценку месторождений в 2023 году с целью подготовки отчета технической экспертизы, который может позволить переквалифицировать некоторые виды ресурсов в запасы", - говорится в информации.





В результате сделки Nostrum получит доступ к дополнительным ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку газоперерабатывающих мощностях компании.





Ключевые особенности месторождений "Степной леопард":





месторождения находятся примерно в 60-120 км к западу от Чинаревского месторождения и в 10 км от принадлежащего компании наливного терминала для транспортировки нефти и конденсата в Белесе;

"Степной леопард" - это два лицензионных участка, объединяющих восемь месторождений углеводородов;

в советское время на этих восьми месторождениях было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей углеводородов на глубине около 3000 м. Разработка месторождений не велась из-за отсутствия необходимой инфраструктуры;

планы разработки каждого из восьми месторождений "Степной леопард" в рамках договора будут подготовлены Nostrum совместно с "Позитив Инвест" и направлены на согласование в Министерство энергетики РК с целью подключения к имеющейся инфраструктуре Nostrum, что улучшит экономическую жизнеспособность месторождений;

срок действия договора с "Позитив Инвест" истекает в декабре 2044 года.





Для справки:





Nostrum Oil & Gas PLC и ее дочернее предприятие ТОО "Жаикмунай" является независимым нефтегазовым оператором на северо-западе Казахстана. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже.





С 2005 года Nostrum инвестировал более 2,5 миллиарда долларов США в экономику Казахстана. С момента создания оператор выплатил в бюджет налоговых отчислений на сумму более 1 миллиарда долларов США.





Nostrum построил обширную инфраструктуру мирового класса на северо-западе Казахстана со значительными мощностями по переработке нефти и газа, производству СНГ и конденсата.