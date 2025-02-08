Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту за 2024 год вырос до 4,5 млн тонн   

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти в 2024 году

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе сообщил, что за прошлый год объем перевозок по Транскаспийскому увеличился на 62%, до 4,5 млн тонн, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе сообщил, что за прошлый год объем перевозок по Транскаспийскому увеличился на 62%, до 4,5 млн тонн, информирует пресс-служба главы правительства.





С целью наращивания потенциала маршрута, а также устранения "узких" мест нами проводится работа по улучшению инфраструктуры, портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям", - подчеркнул Олжас Бектенов.





В свою очередь Ираклий Кобахидзе обозначил заинтересованность Грузии в развитии и укреплении двусторонних связей с Казахстаном.





Это мой первый и, безусловно, важный официальный визит в Казахстан, нацеленный на усиление экономического и культурного взаимодействия. На сегодня между нашими государствами имеются большие достижения в различных направлениях сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Казахстаном", - отметил Ираклий Кобахидзе.





Фото: primeminister.kz





Кроме того, премьер-министры обсудили взаимодействие стран в области транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В частности, в прошлом году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти. Цель - поэтапное увеличение объемов отгрузки сырья до 2,2 млн тонн в год. Помимо этого, сообщается, что перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. Объем товарооборота продукции АПК по итогам 2024 года вырос на 12,3% и составил $71,2 млн", - заявили в пресс-службе.





Отмечены общие интересы в развитии взаимодействия в области подготовки кадров и научного обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе по проведению совместных научных исследований. Также были подняты вопросы сотрудничества и обмена опытом в области цифровизации и туризма.





По итогам переговоров премьер-министры Казахстана и Грузии подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.



